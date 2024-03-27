Gamze’nin sır ölümünde karar çıktı: Anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis, babaya beraat

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de odasında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) ile annesi Turcen Sakallıoğlu (52) gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Gamze'nin sır ölümüyle ilgili açılan davada tutuklu sanıklar Turcen Sakallıoğlu ile Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Savcılık mütaalasında, her iki sanık için de nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Turcen Sakallıoğlu'nu 'üst soyu nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ise beraatine karar verdi. Kararın ardından sanık avukatları istinafa başvuracaklarını ve karara itiraz edeceklerini söyledi.