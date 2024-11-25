Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar

İstanbul Kağıthane'deki otobüs garajına bıraktığı İETT otobüsünün sabah yerinde olmadığını fark eden N.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler otobüsün Tuzla/Orhanlı'da bulunan çıkma araç parçaları satan bir işyerinde olduğunu tespit etti. Otobüsün de orada parçalarının söküldüğü belirlendi.Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ilk olarak iş yeri sahibi Z.A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde aracı iki kişinin getirip kendisine sattığını söyledi. Polis yaptığı çalışmada iki şüphelinin kardeşler Murat ve Salih H. olduğunu belirledi.Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Murat H. (46) ve Salih H. (51) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.A.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.