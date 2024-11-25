Haberler Yaşam Haberleri Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar
Giriş Tarihi: 25.11.2024

Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar
İstanbul Kağıthane'deki otobüs garajına bıraktığı İETT otobüsünün sabah yerinde olmadığını fark eden N.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler otobüsün Tuzla/Orhanlı'da bulunan çıkma araç parçaları satan bir işyerinde olduğunu tespit etti. Otobüsün de orada parçalarının söküldüğü belirlendi.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ilk olarak iş yeri sahibi Z.A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde aracı iki kişinin getirip kendisine sattığını söyledi. Polis yaptığı çalışmada iki şüphelinin kardeşler Murat ve Salih H. olduğunu belirledi.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Murat H. (46) ve Salih H. (51) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.A.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA