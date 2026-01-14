Garandere zeytinyağlarında polifenol oyunu! Bakanlık skandala ’dur’ dedi: Ürünlere denetim

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; coğrafi işaretli ürün logosunun ve yüksek polifenol vaadinin arkasına sığınarak tüketicileri yanıltan bu markaya karşı Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri hızlıca harekete geçti. Skandalın patlak vermesinin ardından bakanlık yetkilileri, detaylı inceleme yapmak üzere ürünlerden yeni numuneler aldı.

GARANDERE MARKASI ÜRÜNLERİNİ BÖYLE PAZARLADI

Bu tutarsızlığın en somut örneklerinden biri, coğrafi işaretli Milas'ta faaliyet gösteren GARANDERE markasının zeytinyağlarında ortaya çıktı. GARANDERE, yarım litresini 2.980 TL'den satışa sunduğu "Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı" için 933 polifenol oranı vaat etti.





(Garandere'nin sahibi Cenk Altunbaş)



Ürünü, piyasadaki yüksek polifenollü yağlardan daha üstün olduğu iddiasıyla "Ultra Yüksek Polifenollü" etiketiyle pazarladı.