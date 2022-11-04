Emekli promosyon ödemeleri yükselirken emekli promosyonu veren bankalar araştırması hız kazandı. Bu noktada Garanti Bankası emekli promosyon ücreti, emekli maaşlarını bu bankaya taşımak isteyen vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? Güncel Garanti Bankası emekli promosyonu 2022
Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.