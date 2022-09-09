Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? Garanti emekli promosyon şartları ve ücreti 2022

Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor, kaç TL sorusu emekliler tarafından soruluyor. Bankalar sürekli olarak kampanyalarını güncelleyerek mümkün emeklileri kendilerine çekmek istiyor. Garanti Bankası emekli promosyonu kampanyası da birçok güzelliği içinde barındırıyor. Peki, Eylül 2022 Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? İşte detaylar...