Garanti Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Garanti Bankası emekli promosyon ücreti, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankaların emekli promosyon kampanyalarında yarış kızıştı. Bazı bankaların emekli promosyon ücretinin 8.000 TL'yi aşmasıyla birlikte en çok promosyon veren bankalar merak konusu oldu Bu noktada maaşlarını en iyi kampanyayı sunan bankaya taşımak isteyen emekliler, ''Garanti BBVA emekli promosyon ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 Garanti Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? Emekli maaşı Garanti Bankası'na nasıl taşınır? İşte detaylar...

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.