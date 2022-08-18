Garanti Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Garanti Bankası emekli promosyon ücreti, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankaların emekli promosyon kampanyalarında yarış kızıştı. Bazı bankaların emekli promosyon ücretinin 8.000 TL'yi aşmasıyla birlikte en çok promosyon veren bankalar merak konusu oldu Bu noktada maaşlarını en iyi kampanyayı sunan bankaya taşımak isteyen emekliler, ''Garanti BBVA emekli promosyon ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 Garanti Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? Emekli maaşı Garanti Bankası'na nasıl taşınır? İşte detaylar...
Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Garanti BBVA bankası, emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7.250 TL'ye varan nakit promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp emekli yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik nakit ödül sunuyor.
Garanti, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.
Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir. Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.
Yeni emekli olacağım:
Yeni emekli olacaklar artık ilk maaş bankası olarak Garanti BBVA'yı seçebiliyor.
SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, e-devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde,
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde "Garanti BBVA"yı tercih edebiliyor.
Emekliyim, şu anda maaşımı başka bankadan alıyorum:
Müşterimiz değilseniz şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil'den müşterimiz olup, maaşınızı kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilirsiniz.
Bankamız müşterisi olup Emekli maaşını farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alan ve maaşında hiçbir bloke bulunmayan müşterilerimiz, Garanti BBVA Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını bankamıza aktarabilecek ve promosyon talep edebilecektir.
Tüm emekliler, en yakın Garanti BBVA şubesine yalnızca nüfus cüzdanıyla giderek kolayca banka değişikliği yapabilir.
Ayrıca şubeye gitmeden, e-Devlet'ten de görseldeki adımları izleyerek kolayca banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e Garanti BBVA İnternet aracılığıyla veya PTT'den alacağınız şifre ile giriş yapabilirsiniz.
Daha kapsamlı detay için Yapı Kredi Bankası resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz...