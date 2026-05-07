Gardaşla Nahçıvan’da tekstile giriyoruz: Suriye ve Nahçıvan sınırları tekstil üssü olacak

Kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kokteylde bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay,, sektörde yurtdışına kaçışları önleyecek, tekstilde Türkiye markasını globalde pekiştirecek bir çalışma hazırladıklarını ve bunu Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına sunduklarını anlattı.



"GİDEN CEKETİNİ ALDI GELDİ"

Hazır giyim sektörünü tümüyle ayağa kaldıracak 3 aşamalı bir plan hazırladıklarını, bunun ilk aşaması olarak 2026-2028 dönemine stabilizasyon süreci dediklerini aktaran Narbay, "2028-2034 yılları dönüşüm zamanı olacak. 2040'a kadar olan dönemde de Türkiye markası çağrısı yaptık. Çünkü Türkiye markası çok önemli" dedi. Narbay, Türkiye markası için kayıtdışılığın kökünden çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Sektörün Mısır'a giderek fabrika kurmasının uzun vadede kazandırmadığını anlatan Narbay, "Mısır'da 10 yıl önce gördük yönetim bir değişti, bütün iş adamları ceketini aldı geldi, fabrikalar orada kaldı. Aynısını Romanya'da ve Bosna Hersek'te de yaşadık. O yüzden bizim üretimimizi kendi ülkemizde artırmamız lazım" diye konuştu.



"SINIRDA ÜRETİM ÖNERİSİ"

Narbay, hazır giyim sektöründe son yıllarda artan maliyet baskısı, pazar kaybı ve istihdam daralmasına karşı Suriye sınırında bir üretim bölgesi kurulmasını planladıklarını ve bunu Ticaret ile Sanayi Bakanlıklarına sunduklarını açıkladı.

Türkiye-Suriye sınırında Türkiye'nin kontrol ettiği 444 kilometre uzunluk ve 30 kilometre derinlikte bir sınır hattı bulunduğunu anlatan Narbay, "Yani 12 bin kilometrekareyi biz kontrol ediyoruz. Bu alanın 15 kilometrelik bölümünde Suriye tarafında 99 yıllığına bir bölge kiralanması teklifinde bulunduk. Önerimiz şöyle, burayı Türk hükümeti kiralayacak. Türk ordusunun koruması altında olacak. Ve Dünya Bankası fonlarıyla finansman sağlanacak. Buradaki göçmenler de buralarda çalıştırılabilir. Bu bölgede Türkiye'nin cebinden para çıkmadan kurulacak bölge ile elimizde kalan hurda makineleri de burada çalıştırabiliriz. 2022'de yapılan ancak şu an boş duran 6 milyar dolarlık makine parkı ekonomiye kazandırılabilir. Proje hayata geçerse orta vadede 250 bin kişilik istihdam yaratılması ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşılmasını hedefliyoruz" dedi.



BAKANLIKLAR OLUMLU YAKLAŞTI, NAHÇIVAN ÖNERİSİNDE BULUNDU

Suriye ara bölge önerisine Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının 'olumlu' yaklaştığını anlatan Narbay, bakanlıklardan ise benzer bir üretim üssünün Nahçıvan sınırında da kurulabileceğine yönelik tavsiye geldiğini kaydetti. Iğdır'ın Aralık ilçesiyle Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında yaklaşık 18 kilometrelik bir sınır bulunurken Narbay burada kardeş Azerbaycan ile işbirliği içerisinde benzer bir çalışmanın yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör