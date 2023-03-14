Haberler Yaşam Haberleri Gargara Orucu Bozar Mı? Oruçluyken Gargara Yapılır Mı, Ağız Çalkalanır Mı?
Giriş Tarihi: 14.3.2023 12:48 Son Güncelleme: 14.3.2023 12:48

Gargara Orucu Bozar Mı? Oruçluyken Gargara Yapılır Mı, Ağız Çalkalanır Mı?

Oruç iken yeme içme başta olmak üzere bir kısım hususlara dikkat edilmesi gerekir. gargara orucu bozar mı sorusu da bu kapsamda merak edilen sorulardan biridir. Sağlık sebebiyle oruçlu iken de gargara yapılması gündeme gelebilir. Oruçluyken gargara yapılır mı ya da gargara yapmak orucu bozar mı sorusu da bu durumda merak edilir. Ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı sorusunu sizler için araştırdık.

Gargara Orucu Bozar Mı? Oruçluyken Gargara Yapılır Mı, Ağız Çalkalanır Mı?

Gargara orucu bozar mı araştırmasında diyanetin konu ile ilgili fetvası dikkate alınmalıdır. Oruçluyken gargara yapılır mı incelemesi ile konunun ayrıntıları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Gargara yapmak orucu bozar mı araştırmasında din âlimlerinin değerlendirmeleri de dikkate alınması gereken eserler arasındadır. Ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gargara Orucu Bozar Mı?

Oruç ibadeti süresince yeme içme eylemleri yapılmaz. Oruçlu olan kişiler imsak ile iftar vakti arasında yeme içme eylemlerini yapmazlar. Bunun yanında kötü davranışlardan uzak durarak takvalı bir yaşam tarzı da benimsenmelidir. Yeme içme eylemlerine ilaç kullanımı da dâhildir.

Oruçlu iken gargara yapılıp yapılayacağı birçok kişi tarafından merak edilir. Konu ile ilgili farklı değerlendirmelerin yapıldığını da söylemek gerekir. Kimi din âlimleri oruçlu iken gargara yapılabileceğini, kimileri ise bunun uygun olmadığını söylerler.

Oruçluyken Gargara Yapılır Mı?

Gargara, bir solüsyon ya da ilacın ağızda çalkalanıp tükürmeyi içeren bir eylemdir. Kimi din âlimleri bu eylemi, abdest alma esnasında ağza su verme gibi değerlendirir. Çünkü ağız çalkalanırken su yutulmaz. Gargara esnasında da ilaç yutulmadı için oruçlu iken gargara yapılmasında bir sakınca görülmemiştir.

Diyanetin de gargara ile ilgili değerlendirmesi vardır. Bu açıklamaya göre gargara yapılan sıvı boğazdan geçmediği sürece gargara yapılabileceği bildirilmiştir. Yani gargarayı yutmadığınız sürece orucunuz bozulmayacaktır. Aksi durumda oruç bozulacaktır. Buna rağmen çok gerekli değilse oruçlu iken gargara yapılmaması tavsiye edilmektedir.

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Gargara Orucu Bozar Mı? Oruçluyken Gargara Yapılır Mı, Ağız Çalkalanır Mı?
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