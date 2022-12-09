Gassal Nasıl Olunur? Gassal Nedir, Ne İş Yapar ve Kimler Olabilir?

Gassallık nedir, gassal nedir ne iş yapar? gibi soruları yanıtlamaya başlayarak anlatmak gerekmektedir. Gasilhane adı verilen yerde ölü insanları yıkamayla yükümlü kişilere gassal denmektedir. Saygı duyulması gereken bu meslekle görevli olan kişiler genellikle hastanelerde ölü yıkama bölümlerinde görev almaktadırlar. Günlük yaşamda ölü insanları gördüklerinden ölümü akıllarından çıkarmazlar. Gassal olmak için nereye başvurulur ve gassal olmak için ne yapmak gerekiyor? sorularının yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Gassal Nedir, Ne İş Yapar ve Kimler Olabilir?

Gassal mesleğini üstlenmek isteyen çoğu insan kimler kassal olabilir, gassal olmak için nereye başvurulur? sorularının yanıtlarını merak etmektedir. Üzerine konuşulması gereken birkaç koşul ve şartları göz önünde bulundurulması gerektiğidir. Gassal olmak için ne yapmak gerekiyor? Listesi şu şekilde sıralanmaktadır;

Öncelikle kamu personeli seçme sınavlarına girerek başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Sınavlarda düşük sonuçlar üstünden gassal alımı yapılmakta ve her ilçe için ayrıca her sene 2 birey alımı yapmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika kurslarına gidilmelidir.

Halk eğitim merkezlerine giderek eğitimler alınmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı 'nda gerçekleştirilen sınavlarla birlikte 100 üstünden minimum 45 almak zorunludur.

Yukarıda bahsedilen tüm maddeler muhakkak eksiksiz olacak şekilde tamamlanmalıdır. Yeterli puan ve fiziksel tamamlılık üstünden gassal olma şansı artmaktadır. Basit bir meslek olmamasıyla beraber çoğu insanın da yapmak isteyeceği meslekler arasında yer almaktadır. Bu konularla beraber en çok merak edilerek araştırılan konulardan biri de gassal nedir ne iş yapar? sorusudur. Gassal denilen mesleği yapan kişiler, insanın vefat etmesiyle birlikte pek çok görev almaktadır. Gassalların görevlerini sırasıyla şu şekilde sıralayabiliriz;

En mühim görevleri, İslamiyete uygun bir şekilde ölü insanları yıkamaktır.

Ölen kişinin yakınları son bir kez görmek için hazır hale getirirler.

Kefene koyma görevini yaparlar.

Vücutta yer alan yaraları temizlerler.

Genel olarak bu sorumluluklarıyla birlikte vefat eden insanlar için gassallar büyük bir öneme sahiplerdir. Yapmış oldukları mesleğin zor yanlarını düşündükçe, az çalışma zamanlarına sahip olmaları söz konusudur. Ortalama 8-10 saat çalışmaktadırlar. Basit bir bir meslek olmaması yanı sıra gereken koşul ve şartları tamamlayan her insan gassal olabilmektedir. Özellikle Kamu Personel Seçme Sınavıyla en basit alım yapan meslekler arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı dahilinde eğitim görmek ve bu yönde sınava girmek de yine kriterleri arasında yer almaktadır.