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Giriş Tarihi: 3.5.2024

Gastronomi kenti Gaziantep’te ‘obezite merkezi’ açıldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gastronomi kenti Gaziantep’te ‘obezite merkezi’ açıldı
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde açılan obezite merkezi, Güneydoğu bölgesindeki obeziteyi azaltmayı hedefliyor. Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Sağlık Bakanlığı tarafından Mayıs 2023'te çıkarılan yönetmenliklere uygun olarak kurulan merkezde hastaların multidisipliner tedavi altına alındığını söyledi. Obezitenin ciddi bir hastalık olduğuna değinen Prof. Dr. Çetinkünar, hastaların burada bilinçli bir merkez tarafından takip edildiğini, tedavi ve planlamaların tıp literatüründeki yeni düzenlemelere göre yapıldığını, cerrahi dışı yöntemler ile tedavisi mümkün olmayan hastaların da cerrahi merkeze yönlendirilerek, konsey kararı ile obezite cerrahisi uygulanacağını anlattı. Prof. Dr. Çetinkünar, "Tedavisi tamamlananları verdiği kiloyu korumak için programa alıyoruz" dedi.
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Gastronomi kenti Gaziantep’te ‘obezite merkezi’ açıldı
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