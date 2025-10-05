Gastronomi ve turizmin buluşma noktası: Gastroshow 2025

Türk gastronomisini uluslararası arenada tanıtmayı amaçlayan en prestijli organizasyonlardan biri olan Gastroshow, 10 yılı aşkın süredir New York'tan Dubai'ye uzanan küresel etkisiyle gastronomi turizminin öncüsü olmayı sürdürüyor. Bu yıl dünyada 7'ncisi, Türkiye'de ise 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Gastroshow, "Sağlık" temasıyla gastronomi ve turizm sektörlerinin tüm paydaşlarını İstanbul'da bir araya getirecek.Etkinlik, sektör profesyonelleri arasındaki ticari iş birliklerini artırmayı hedeflerken aynı zamanda:Türk mutfağını dünyaya doğru şekilde tanıtmayı,Gastronomiyi kültürel bir değer olarak öne çıkarmayı,Sağlık, sürdürülebilirlik ve beslenme ilişkisine odaklanarak yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor.Bu prestijli organizasyonda alanında uzman ve vizyoner isimler sahne alacak. İş dünyası, akademi ve gastronomi dünyasının önde gelen isimleri de etkinlik kapsamında konuşmaları ve panelleriyle katılımcılarla buluşacak.Gastroshow 2025, bu yıl sağlık temasıyla öne çıkıyor. Etkinlik boyunca:Sağlıklı beslenme,Sürdürülebilir gastronomi,Sağlık ve turizm ilişkisi,Türk mutfağının küresel vizyonu, gibi konular paneller, konferanslar ve networking fırsatlarıyla ele alınacak. Gastroshow 2025, yalnızca bir etkinlik değil; Türkiye'nin gastronomi turizmi alanındaki vizyonunu dünyaya taşıyan, kültürel değerleri sağlık odaklı bir perspektifle öne çıkaran uluslararası bir buluşma noktasıdır.Hazırsanız, unutulmaz bir lezzet yolculuğu başlıyor!