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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Gaye eski sevgili kurbanı

Halit TURAN Halit TURAN
Gaye eski sevgili kurbanı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki akşam Yiğit Bozkurt bir süre önce kendisinden ayrılan eski sevgilisi Gaye Güven'in (24) evine geldi. Bozkurt zile basıp konuşmak istediğini söylerek Güven'den kapıyı açmasını istedi. Gözü dönmüş eski sevgili, kapıyı açan Gaye Güven'in başına tabancayla ateş etti ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Güven hayatını kaybederken polis, kaçan Bozkurt'un peşine düştü. Polis Bozkurt'un içinde bulunduğu taksiyi Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde durdurdu. Bozkurt, yakalanacağını anlayınca tabancayla yaşamına son verdi.

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Gaye eski sevgili kurbanı
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