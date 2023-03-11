Gaye eski sevgili kurbanı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki akşam Yiğit Bozkurt bir süre önce kendisinden ayrılan eski sevgilisi Gaye Güven'in (24) evine geldi. Bozkurt zile basıp konuşmak istediğini söylerek Güven'den kapıyı açmasını istedi. Gözü dönmüş eski sevgili, kapıyı açan Gaye Güven'in başına tabancayla ateş etti ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Güven hayatını kaybederken polis, kaçan Bozkurt'un peşine düştü. Polis Bozkurt'un içinde bulunduğu taksiyi Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde durdurdu. Bozkurt, yakalanacağını anlayınca tabancayla yaşamına son verdi.