Gaz sızıntısına müdahale ederken bomba gibi patladı

Patlama, saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş ve üst katını yaktı. Meydana gelen patlama ve yanan evde bulunan 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Sabah saatlerinde gaz sızıntısının devam ettiği alana İGDAŞ kaçak tarama ekibi gelerek doğal gaz hattının bulunduğu alanda kazı çalışması yaptı. Ekipler çalışma yaparken patlamanın ve yangının meydana geldiği apartmanın sol tarafındaki dairenin sahibi İsmet Yılmaz, gaz sızıntısına tedbirsiz şekilde müdahalede bulunulduğunu belirterek sitemini dile getirdi.
Evi hasar gördüğü için sokakta kalan İsmet Yılmaz, "Akşam saat 16.45'te sokakta bir gaz sızıntısı hisseden damadım 187'ye telefon açıp ihbarda bulundu. İGDAŞ'tan bir ekip geldi. Apartmanın hemen önünde tedbir almadan ve apartmandakileri uzaklaştırmadan hilti ile betonu delmeye başladı. Delme çalışması yapılırken sızıntının meydana geldiği alanda şiddetli bir patlama meydana geldi. Evdeki eşyalar alt üst oldu. 2 saat uğraşıp beceremediler boruyu patlatıp binayı yaktılar. Alt giriş ve üst katı alev alev yandı. Evde bulunan üç kişi beyin kanaması, kırıklar ve ellerinde yanmalar meydana geldi. Çok sayıda insan yaralandı.Bu işi bilmeyenler insanları uzaklaştırmadan nasıl müdahalede bulunurlar anlamadım. Hala gaz sızıntısı var ne yapacaklarını bilmiyorlar" dedi.