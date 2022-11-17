Gaz sızıntısına müdahale ederken bomba gibi patladı

Evi hasar gördüğü için sokakta kalan İsmet Yılmaz, "Akşam saat 16.45'te sokakta bir gaz sızıntısı hisseden damadım 187'ye telefon açıp ihbarda bulundu. İGDAŞ'tan bir ekip geldi. Apartmanın hemen önünde tedbir almadan ve apartmandakileri uzaklaştırmadan hilti ile betonu delmeye başladı. Delme çalışması yapılırken sızıntının meydana geldiği alanda şiddetli bir patlama meydana geldi. Evdeki eşyalar alt üst oldu. 2 saat uğraşıp beceremediler boruyu patlatıp binayı yaktılar. Alt giriş ve üst katı alev alev yandı. Evde bulunan üç kişi beyin kanaması, kırıklar ve ellerinde yanmalar meydana geldi. Çok sayıda insan yaralandı.Bu işi bilmeyenler insanları uzaklaştırmadan nasıl müdahalede bulunurlar anlamadım. Hala gaz sızıntısı var ne yapacaklarını bilmiyorlar" dedi.