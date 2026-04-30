Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında yeni karar

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesi, Kocaeli kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, cinayetin faili Ramazan Özkan kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2023 yılında görülen ilk davada, saldırıyı gerçekleştiren Ramazan Özkan "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Burhan Polat ise cinayetin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet almıştı. Sanıklar Ferhat Yıldırım ile Hasan Emre Çelik'e de cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle 20'şer yıl hapis cezası verilmişti. Ersin Kurt ise beraat etmişti.

ERSİN KURT BERAAT ETTİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Aralık 2025 tarihinde verdiği bozma kararında Ersin Kurt hakkında "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini belirterek beraat kararını bozmuştu Ancak yeniden görülen davada mahkeme heyeti, bozma kararına uyulmamasına hükmederek önceki beraat kararını sürdürdü. Verilen karara göre Ramazan Özkan hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Burhan Polat hakkında ağırlaştırılmış müebbet,Ferhat Yıldırım hakkında 20 yıl hapis, Hasan Emre Çelik hakkında 20 yıl hapis cezası verilirken,Ersin Kurt'un beraatine yeniden karar verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör