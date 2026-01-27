Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, gazeteci Sedef Kabaş, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik etme " suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Kabaş, Anadolu Adliyesine sevk edildi. Kabaş'ın savcılık işlemleri tamamlanmasının ardından adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

SUÇ İŞLEMEYE YÖNELİK BİR ÇAĞRI YOKTUR

Savcılık ifadesinde kendisine ait olan @sedefkabas rumuzlu X hesabından yapılan paylaşımları kabul eden Sedef Kabaş, "Hesabı sadece ben kullanırım. Bana sormuş olduğunuz paylaşımları anladım. 9 Eylül 2025 tarihinde yapmış olduğum "Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı" şeklinde başlayan paylaşımı ben yaptım. Burada kullanmış olduğum sivil darbe ifadesi bir suç unsuru içermez. Milyonlarca insanın kullanmış olduğu bir ifadedir. 29 Eylül 2025 tarihli "Motoru olmayan uçak yapmışlar.... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar" şeklindeki paylaşım bana aittir. Sahte diploma ile kastettiğim sahte diploma skandalı kapsamındaki kişilerdir. Haberlerde 400'den fazla kişinin sahte diploma ile mezun olduğunu bende tüm kamu gibi öğrendim. Somut olarak herhangi bir kişiyi kastetmedim. Zaten kullanmış olduğum ifadelerde çoğul ifadelerde bulundum. Herhangi bir kişiyi işaret etmedim. 9 Eylül 2025 tarihli "bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır, sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır, bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir" şeklindeki paylaşımda bana aittir. Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır. Tıpkı grev, boykot sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi, Burada kastettiğim Anayasal hakkın kullanılmasıdır. Anayasal hakkın kullanılmasına yönelik söylemimde suç unsuru aramak esasen suçtur. Burada herhangi bir şekilde suç işlemeye yönelik bir çağrı yoktur" dedi.

PAYLAŞIMLARIM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA

Sedef Kabaş ifadesinin devamında, "Yapmış olduğum tüm paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hiçbir şekilde hakaret, suça teşvik ya da bir suç unsuru barındırmaz. Benim bir gazeteci olarak bunları dahi yazamamam halinde herhangi bir şekilde söz söyleme hakkım bulunmaz. Mümkün de olmaz. Suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.