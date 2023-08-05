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Giriş Tarihi: 5.8.2023 07:45 Son Güncelleme: 5.8.2023 07:48

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık duyurdu.

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 52 yaşındaki gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede gece yarısı hayatını kaybetti. Meslek hayatı boyunca Milliyet gazetesi, Akşam gazetesi ve son olarak internethaber.com sitesinde mesleğini icra ediyordu. Uzun bir süredir kanserle mücadele eden gazeteci, yazar Süleyman Özışık, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık duyurdu. Hadi Özışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Innâ lillâhi we innâ ileyhi raciun. Kardeşim Süleyman Özışık'ı kaybettik" dedi.

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti | Video


"DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR"

Hadi Özışık, 2 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleyman Özışık'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Özışık, "Keşke güzel haber verebilsem, keşke 15 gün önce söylediğim gibi 'Daha iyi' diyebilsem. Maalesef o illet hastalık doktorların bütün uğraşlarına rağmen Süleyman'ın yakasını bırakmıyor. Ramazan ayında doktorların 'Kaybediyoruz' dediği Süleyman 'Duanın gücü' ile yoğun bakımdan çıkmış, çok iyi bir süreç geçirmişti. Bir hafta öncesine kadar artık taburcu olma hayalleri kurmuştuk. Ne yazık ki o illet hastalığın iliklerine kadar ulaşması Süleyman'ı tekrar eski günlerine götürdü. Maalesef bir kez daha yoğun bakım sinyali veriyor. Süleyman'ın sevenlerinden, dostlarından, arkadaşlarından bir kez dua talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun" demişti.

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Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
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