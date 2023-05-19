Gazeteci ve oğluna yönelik saldırıda 2 tutuklama

Kocaeli'nde, A Haber Bölge Müdürü Hakan Süer ve oğlu Umut Süer'in saldırıya uğraması ve oğlunun bıçaklanarak yaralanması olayı ile ilgili, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta 13 Mayıs'ta meydana gelen olayda, oğlu Umut Süer ile birlikte yürüryen Hakan Süer'e bir kişi küfür etti. Umut Süer'in "Babama neden küfür ediyorsun" demesi üzerine tartışma çıktı. Küfür eden kişi ve yandaki 2 kişi baba ve oğluna saldırmaya başladı. Olayda Umut Süer karın boşluğundan bıçaklandı. Olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. Bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Bahadır B. ve Behlül isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.