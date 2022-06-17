Haberler Yaşam Haberleri Gazeteciler ‘yangın gönüllüsü’ oldu
Giriş Tarihi: 17.6.2022 11:12 Son Güncelleme: 17.6.2022 11:28

Gazeteciler ‘yangın gönüllüsü’ oldu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Gazeteciler ‘yangın gönüllüsü’ oldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da basın mensuplarına “Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verildi. Orman yangınında korunma ve müdahale teknikleri, hem teorik hem de uygulamalı eğitimle anlatıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, “Türkiye genelinde 700 yangın söndürme havuzu var ve her yıl üzerine 60-70 kadar ekleme yapılıyor. İnsansız hava araçlarıyla sürekli ormanlarımız izleniyor." dedi.

Orman Yangınları İle Mücadele Gönüllüleri Eğitimi bu kez basın mensupları ile yapıldı. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde; orman yangınları, yangında kullanılan araç ve ekipmanlar, orman yangınlarına müdahale, mücadele, ilk yardım ve simülasyon eğitimi verilerek, yangın tatbikatı ile yangın gönüllüsü olan basın mensuplarının eğitimi tamamlandı.

BİR GÜNLÜK EĞİTİM VERİLDİ

Eğitimin ilk aşamasında, gazetecilere yangınla mücadelede kullanılan kıyafet ve teçhizatlar teslim edildi. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitim parkurunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Daha sonra orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan helikopter, arozöz, yangın yönetim araçları, koruyucu kıyafetler ve teçhizatlar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

YETENEKLERİNİ KONUŞTU

Orman içerisinde hazırlanan yangın bölgesinde orman işçileri tarafından ateş yakıldı. Burada karşı ateş ve yangına müdahalede rüzgar faktörünün nasıl kullanılacağı teorik olarak gösterildi. Suni yangın su ve köpük sıkılarak söndürüldü. Bir günlük hızlandırılmış eğitim ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına sertifika verildi.

ORMANLARIMIZ ANBEAN İZLENİYOR

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Orman yangınlarına karşı 100 bin gönüllü, 20 bin orman genel müdürlüğü personeline eğitim verildi. Türkiye genelinde 700 yangın söndürme havuzu var ve her yıl üzerine 60-70 kadar ekleme yapılıyor. Hava araçları sayısını Türk Silahlı Kuvvetleri ile protokol yaparak artırdık. İnsansız hava araçlarıyla sürekli ormanlarımız izleniyor." dedi.

AMAÇ YANGINLARIN ÇIKMASINI ENGELLEMEK

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yangının üç tane ayağı vardır. Biz önce önleyici tedbirler alıyoruz. Yangın çıktığında yangınla mücadele ediyoruz. Yangın bittikten sonra da tekrar o sahaları ormanlaştırmak için rehabilitasyon dediğimiz programlar uyguluyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede çok iyi bir noktaya geldik. Bu yangının sayısını nasıl azaltacağız? Çıkmasını nasıl engelleyeceğiz? Antalya'da her yıl ortalama 300 yangın çıkıyor. 300 yangını 150'ye düşürdüğümüzde bizim işimiz yarı yarıya azalacak." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammı var mı, ne zaman gelecek? 2022 Temmuzda asgari ücrete zam ne kadar olacak? Vedat Bilgin son dakika açıkladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni oran 41'i aştı: İşte enflasyon farkı, Temmuz zammı ile tüm meslekler için emekli ve memur maaşı hesabı
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Asgari ücrete Temmuz zammı çalışması: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan flaş asgari ücret zammı açıklaması!
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA? Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni mesaj! Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak
SON DAKİKA: MSÜ tercih sonuçları açıklanıyor! 2022 ÖSYM MSÜ tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülü Lexus NX 350h 2022 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazeteciler ‘yangın gönüllüsü’ oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA