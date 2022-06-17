Gazeteciler ‘yangın gönüllüsü’ oldu

Orman Yangınları İle Mücadele Gönüllüleri Eğitimi bu kez basın mensupları ile yapıldı. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde; orman yangınları, yangında kullanılan araç ve ekipmanlar, orman yangınlarına müdahale, mücadele, ilk yardım ve simülasyon eğitimi verilerek, yangın tatbikatı ile yangın gönüllüsü olan basın mensuplarının eğitimi tamamlandı.

BİR GÜNLÜK EĞİTİM VERİLDİ

Eğitimin ilk aşamasında, gazetecilere yangınla mücadelede kullanılan kıyafet ve teçhizatlar teslim edildi. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitim parkurunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Daha sonra orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan helikopter, arozöz, yangın yönetim araçları, koruyucu kıyafetler ve teçhizatlar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

YETENEKLERİNİ KONUŞTU

Orman içerisinde hazırlanan yangın bölgesinde orman işçileri tarafından ateş yakıldı. Burada karşı ateş ve yangına müdahalede rüzgar faktörünün nasıl kullanılacağı teorik olarak gösterildi. Suni yangın su ve köpük sıkılarak söndürüldü. Bir günlük hızlandırılmış eğitim ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına sertifika verildi.

ORMANLARIMIZ ANBEAN İZLENİYOR

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Orman yangınlarına karşı 100 bin gönüllü, 20 bin orman genel müdürlüğü personeline eğitim verildi. Türkiye genelinde 700 yangın söndürme havuzu var ve her yıl üzerine 60-70 kadar ekleme yapılıyor. Hava araçları sayısını Türk Silahlı Kuvvetleri ile protokol yaparak artırdık. İnsansız hava araçlarıyla sürekli ormanlarımız izleniyor." dedi.

AMAÇ YANGINLARIN ÇIKMASINI ENGELLEMEK

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yangının üç tane ayağı vardır. Biz önce önleyici tedbirler alıyoruz. Yangın çıktığında yangınla mücadele ediyoruz. Yangın bittikten sonra da tekrar o sahaları ormanlaştırmak için rehabilitasyon dediğimiz programlar uyguluyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede çok iyi bir noktaya geldik. Bu yangının sayısını nasıl azaltacağız? Çıkmasını nasıl engelleyeceğiz? Antalya'da her yıl ortalama 300 yangın çıkıyor. 300 yangını 150'ye düşürdüğümüzde bizim işimiz yarı yarıya azalacak." ifadelerini kullandı.