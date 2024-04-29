İslam'da, vatan, millet ve din için savaşmak kutsal kabul edilir. Özellikle, üstün cesaret gösterenler ve canı pahasına vatanını savunanlar kahraman olurlar. Müslümanlar tarafından gazilik, neredeyse şehitlik kadar yüce bir mertebe sayılır. Çünkü cesaretle cihat etmek, dine bağlılıkla ve fedakarlıkla yakından ilişkilidir. Bunun için gazi kime denir, Kur'an-ı Kerim'e göre kimler gazi olarak kabul edilir mutlaka bilinmelidir.

Gazi Kime Denir?

İslam dininde kutsal kabul edilen gazilik, vatanını ve dinini korumak için savaşta cesaret gösterenlere verilen bir unvandır. Osmanlı İmparatorluğu, savaşta üstün bir kahramanlık örneği olan ve cesur davranışları nedeniyle ün salan askerlere bu unvanı vermiştir. Günümüzde de savaşta başarılı bir asker olarak ön plana çıkanlara gazi denir.

Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için savaşan ve görevini layıkıyla yerine getirenler büyük sevap kazanır. Resûlullah (sas) bir hadisinde, gazilerin uykularında da uyanıklığında da sevap kazanacağını buyurmuştur. Ayrıca onların, "Allah'ın (c.c.) elçileri" olduğunu söylemiştir. Başka bir hadisinde ise, "Allah (cc) yolunda yaralanan her bir yaralı muhakkak kıyamet gününde yarası kanayarak gelir.

Rengi kan rengi, kokusu ise misk kokusudur." şeklinde bildirmiştir. (Buhârî, Sayd, 31) "Kim savaşa katılmaz veya savaşa katılan bir gaziyi donatmaz ya da savaşa giden gazinin ailesine iyi bir şekilde göz kulak olmazsa Allah (cc) onu bir felâkete uğratır." (Ebû Dâvûd, Cihâd, 17)

Gazi Olmak için Yaralanmak Şart mı?

Bir kişinin gazi olarak kabul edilmesi için savaşta, çatışmada veya benzer bir durumda yaralanması yeterli değildir. Sakat kalması veya vücudunda herhangi bir kalıcı zarar olması gerekir. Belirli koşulları sağladığı takdirde gazilik maaşı alabilir ve diğer haklardan yararlanabilir. Öte yandan, her ülkede gaziliğin tanımı ve bu statüye sahip olma şartları birbirinden farklıdır.

Ülkemizde ise 3713 sayılı yasaya göre, kişinin gazi olması için engelli olması şarttır. Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan ifadede, "Malul olanlarla aylığa müstehak dul ve yetimlere yardım" bağlanacağı belirtilmiştir. Ek olarak, "Madde 21 – (…)(2) kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." denilmektedir.