Gazi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Gazi Üniversitesi de en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Gazi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!
Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 Gazi Üniversitesi (GÜ) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.
Gazi Üniversitesi 2022 taban puanları da henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (GÜ) 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANALRI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|290+8
290+8
290+8
290+8
|298
298
298
298
|5.101
4.550
4.527
4.450
|472,55575
523,54399
509,36263
506,33590
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Tıp
(İngilizce)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|5.681
4.980
5.176
5.090
|470,08166
522,22021
506,73558
503,42078
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|140+4
130+4
120+3
120+3
|144
134
123
123
|23.468
22.500
20.069
19.200
|427,76280
489,77175
467,94750
461,15975
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|26.758
25.300
26.389
24.500
|422,53543
485,91052
456,58999
449,28170
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|34.395
40.900
43.449
44.500
|411,43369
465,93379
429,30889
412,08635
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|120+3
110+3
110+3
110+3
|123
113
113
113
|38.859
36.900
35.075
32.800
|405,74715
470,93756
442,08033
433,00249
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|38.912
38.400
38.882
37.500
|405,68288
469,13557
436,10650
424,28490
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|64+2
64+2
56+2
56+2
|66
66
58
58
|45.002
50.700
55.585
61.500
|398,24921
454,42197
412,02399
386,38366
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|46.575
44.800
43.044
38.200
|396,39250
461,24469
429,90555
423,01972
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|47.491
41.100
37.773
34.600
|395,29426
465,79039
437,81912
429,56184
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|51.635
50.200
51.595
53.800
|390,27901
454,93087
417,49392
397,45641
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|54.269
54.300
56.520
54.000
|387,25927
450,18511
410,80834
397,23159
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
90+3
|72
72
72
93
|54.459
50.500
53.870
61.100
|387,04735
454,58573
414,33728
386,95609
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|72+2
72+2
70+2
70+2
|74
74
72
72
|62.335
61.300
63.732
63.200
|378,53441
442,23481
401,25461
383,97167
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|64.081
60.300
54.185
50.000
|376,71418
443,36661
413,90942
403,46993
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|115+3
110+3
100+3
100+3
|118
113
103
103
|73.811
65.500
51.600
36.400
|366,84357
437,47172
417,48648
426,23605
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|81.836
89.800
101.677
102.000
|359,06478
410,30589
358,87803
339,92186
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|101.780
101.000
106.052
113.000
|341,71795
398,51752
354,85085
330,76825
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|103.262
83.900
71.128
56.900
|340,49103
416,54982
392,00109
393,00653
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|111.247
127.000
162.955
170.000
|334,00490
373,77335
313,57652
292,97879
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|111.529
89.600
83.500
43.300
|333,76356
410,55413
377,53476
414,23668
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|64+2
64+2
64+2
64+2
|66
66
66
66
|131.416
123.000
124.148
105.000
|319,47238
377,69505
339,47853
336,92498
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|135.762
89.000
72.282
53.800
|316,52891
411,09497
390,61290
397,49706
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|20+1
16+1
14+1
14+1
|21
17
15
15
|139.912
151.000
142.383
149.000
|313,81625
355,53419
326,28759
304,73523
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|146.080
116.000
104.840
57.900
|310,06780
383,69587
355,96804
391,44836
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|146.658
154.000
203.403
215.000
|309,69357
352,98062
293,45008
273,37327
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|18+1
18+1
17+1
17+1
|19
19
18
18
|156.938
178.000
155.591
153.000
|303,72606
337,29571
317,86566
302,56889
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|70+2
69+2
69+2
69+2
|72
71
71
71
|170.918
163.000
174.308
167.000
|296,09434
346,79447
307,38631
294,54220
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|48+2
48+2
58+2
58+2
|50
50
60
60
|178.201
158.000
153.903
135.000
|292,41853
350,04832
318,93259
314,12807
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|185.530
194.000
200.730
177.000
|288,79767
327,95557
294,60531
289,46987
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|64+2
64+2
64+2
64+2
|66
66
66
66
|186.901
149.000
126.589
80.200
|288,13557
356,45552
337,61257
362,79100
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|202.457
205.000
217.631
193.000
|281,14523
322,29313
287,54186
282,07495
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|207.632
211.000
251.442
261.000
|278,95314
319,30031
275,16220
258,14284
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Odyoloji (Fakülte)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|212.796
—
—
—
|276,80754
—-
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|213.132
207.000
201.240
161.000
|276,66764
321,25455
294,39010
298,13028
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|215.081
227.000
269.473
289.000
|275,88618
311,40018
269,36745
250,64709
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|226.835
223.000
242.485
240.000
|271,19619
313,25528
278,27813
264,34878
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Matematik
(Uzaktan Öğretim)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|257.919
354.000
—
—
|260,26751
266,77098
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
17
|285.389
299.000
294.626
259.000
|251,88847
283,38447
262,04338
258,62935
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
10
10
11
|287.730
—
Dolmadı
Dolmadı
|251,24251
—
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|17+1
17+1
17+1
17+1
|18
14
13
10
|287.925
—
Dolmadı
Dolmadı
|251,19022
—
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İmalat Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
69+2
|72
72
72
71
|288.730
270.000
264.473
244.000
|250,95261
293,62386
270,91087
263,11610
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
40+1
|21
18
7
15
|288.899
—
Dolmadı
Dolmadı
|250,90852
—
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
17
|293.926
298.000
298.400
292.000
|249,51430
283,54881
261,03986
249,93541
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|295.143
302.000
325.456
355.000
|249,17988
282,38894
254,12750
236,39327
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|295.566
317.000
331.076
332.000
|249,06741
277,46606
252,81144
240,91418
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|12+1
12+1
15+1
15+1
|13
13
16
16
|299.674
299.000
292.581
278.000
|247,93319
283,37716
262,60909
253,25493
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İstatistik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|300.217
332.000
351.522
382.000
|247,79203
272,91395
248,15813
231,21876
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|325.860
292.000
244.184
177.000
|241,13705
285,95351
277,68030
289,78420
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|40+1
30+1
30+1
30+1
|41
31
31
31
|327.631
333.000
349.307
361.000
|240,71805
272,58774
248,65241
235,15309
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Fotonik
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|362.674
—
—
—
|232,18814
—-
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|SAY
|30+1
25+1
20+1
15+1
|31
26
21
16
|377.515
359.000
316.137
314.000
|226,73163
265,61287
256,44658
244,66155
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
—
2
1
|Dolmadı
—
206.364
Dolmadı
|Dolmadı
—
292,18458
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
—
0
|Dolmadı
640.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,13971
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Tıp
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
16.200
12.076
21.700
|Dolmadı
499,12935
485,40777
455,45661
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|63.986
63.300
74.165
83.300
|339,26740
382,74046
362,16898
342,74046
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.561
41.500
50.902
52.200
|338,90863
396,11947
377,55483
363,78433
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|234.248
190.000
175.741
164.000
|276,89130
328,52321
317,32429
307,30532
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|261.649
252.000
277.902
285.000
|270,90419
309,94020
289,91337
276,34637
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|357.710
302.000
305.418
288.000
|253,58196
297,59758
284,11448
275,67800
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Rekreasyon (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|503.487
472.000
456.337
439.000
|233,76810
265,61833
259,24118
251,17752
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
120+3
|103
103
103
123
|5.914
7.630
7.616
7.910
|387,09334
411,73805
415,72213
403,27624
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|9.850
10.300
10.128
11.400
|375,14236
404,27095
409,09758
394,77956
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|10.014
9.720
11.233
14.300
|374,74538
405,86946
406,73404
389,52797
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|12.817
12.300
9.432
11.500
|368,43406
400,07875
410,73866
394,53860
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|23.717
19.500
24.935
27.600
|351,91487
387,59658
386,91768
372,44239
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankra) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|25.961
24.100
28.149
24.900
|349,33479
381,60305
383,63275
375,25048
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|40.235
36.300
45.135
59.400
|336,15979
369,07507
369,98879
349,52696
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|120+3
130+4
130+4
130+4
|123
134
134
134
|9.449
7.860
8.553
7.990
|413,63442
435,10467
428,07193
420,94190
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|27.013
26.300
28.598
27.500
|351,28511
362,29747
350,07286
333,44888
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Arapça Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.550
23.700
32.754
30.100
|349,58909
371,34089
336,53151
323,78950
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|31.110
31.400
31.111
33.100
|338,56121
345,54540
341,72468
313,04093
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (GÜ) 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|316,47853
343,34444
|277.437
260.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
|TYT
|180+5
180+5
|185
185
|298,13311
323,55972
|370.300
342.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|297,67790
321,47853
|373.003
352.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|287,76350
304,84907
|436.925
444.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|286,76572
313,48456
|444.004
393.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|285,22552
307,49475
|455.030
428.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|276,10212
299,34334
|526.733
480.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|273,44013
296,62449
|549.749
498.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|269,62866
286,56403
|584.142
573.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Makine
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|269,19171
290,57315
|588.125
542.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|266,01826
289,08061
|618.589
553.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
|TYT
|40+1
—
|41
—
|265,60444
—
|622.620
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|40+1
—
|41
—
|255,29717
—
|732.067
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|253,95817
265,57725
|747.455
759.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|249,05559
266,66740
|804.870
749.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|247,48789
266,26098
|823.650
753.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Anklara) (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|244,02350
258,52968
|864.664
832.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Polimer Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|223,67798
234,53316
|1.113.858
1.111.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|223,31223
227,81619
|1.118.796
1.196.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Endüstriyel Kalıpçılık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|219,07124
226,52400
|1.175.748
1.213.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
2+0
|0
1
|Dolmadı
—
|—
—