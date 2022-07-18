Haberler Yaşam Haberleri Gazi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:09

Gazi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından bu sabah erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Gazi Üniversitesi de en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Gazi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.

Gazi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Gazi Üniversitesi de en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Gazi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 Gazi Üniversitesi (GÜ) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Gazi Üniversitesi 2022 taban puanları da henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (GÜ) 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANALRI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp SAY 290+8
290+8
290+8
290+8		 298
298
298
298		 5.101
4.550
4.527
4.450		 472,55575
523,54399
509,36263
506,33590
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp
(İngilizce)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 5.681
4.980
5.176
5.090		 470,08166
522,22021
506,73558
503,42078
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 140+4
130+4
120+3
120+3		 144
134
123
123		 23.468
22.500
20.069
19.200		 427,76280
489,77175
467,94750
461,15975
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 26.758
25.300
26.389
24.500		 422,53543
485,91052
456,58999
449,28170
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 34.395
40.900
43.449
44.500		 411,43369
465,93379
429,30889
412,08635
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eczacılık SAY 120+3
110+3
110+3
110+3		 123
113
113
113		 38.859
36.900
35.075
32.800		 405,74715
470,93756
442,08033
433,00249
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 38.912
38.400
38.882
37.500		 405,68288
469,13557
436,10650
424,28490
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 64+2
64+2
56+2
56+2		 66
66
58
58		 45.002
50.700
55.585
61.500		 398,24921
454,42197
412,02399
386,38366
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 46.575
44.800
43.044
38.200		 396,39250
461,24469
429,90555
423,01972
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 47.491
41.100
37.773
34.600		 395,29426
465,79039
437,81912
429,56184
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 51.635
50.200
51.595
53.800		 390,27901
454,93087
417,49392
397,45641
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 54.269
54.300
56.520
54.000		 387,25927
450,18511
410,80834
397,23159
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70+2
70+2
70+2
90+3		 72
72
72
93		 54.459
50.500
53.870
61.100		 387,04735
454,58573
414,33728
386,95609
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 72+2
72+2
70+2
70+2		 74
74
72
72		 62.335
61.300
63.732
63.200		 378,53441
442,23481
401,25461
383,97167
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 64.081
60.300
54.185
50.000		 376,71418
443,36661
413,90942
403,46993
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Mimarlık SAY 115+3
110+3
100+3
100+3		 118
113
103
103		 73.811
65.500
51.600
36.400		 366,84357
437,47172
417,48648
426,23605
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 81.836
89.800
101.677
102.000		 359,06478
410,30589
358,87803
339,92186
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 101.780
101.000
106.052
113.000		 341,71795
398,51752
354,85085
330,76825
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 103.262
83.900
71.128
56.900		 340,49103
416,54982
392,00109
393,00653
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 111.247
127.000
162.955
170.000		 334,00490
373,77335
313,57652
292,97879
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 111.529
89.600
83.500
43.300		 333,76356
410,55413
377,53476
414,23668
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Otomotiv Mühendisliği SAY 64+2
64+2
64+2
64+2		 66
66
66
66		 131.416
123.000
124.148
105.000		 319,47238
377,69505
339,47853
336,92498
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 135.762
89.000
72.282
53.800		 316,52891
411,09497
390,61290
397,49706
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 20+1
16+1
14+1
14+1		 21
17
15
15		 139.912
151.000
142.383
149.000		 313,81625
355,53419
326,28759
304,73523
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 146.080
116.000
104.840
57.900		 310,06780
383,69587
355,96804
391,44836
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 146.658
154.000
203.403
215.000		 309,69357
352,98062
293,45008
273,37327
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18+1
18+1
17+1
17+1		 19
19
18
18		 156.938
178.000
155.591
153.000		 303,72606
337,29571
317,86566
302,56889
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70+2
69+2
69+2
69+2		 72
71
71
71		 170.918
163.000
174.308
167.000		 296,09434
346,79447
307,38631
294,54220
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 48+2
48+2
58+2
58+2		 50
50
60
60		 178.201
158.000
153.903
135.000		 292,41853
350,04832
318,93259
314,12807
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 185.530
194.000
200.730
177.000		 288,79767
327,95557
294,60531
289,46987
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 64+2
64+2
64+2
64+2		 66
66
66
66		 186.901
149.000
126.589
80.200		 288,13557
356,45552
337,61257
362,79100
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Matematik SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 202.457
205.000
217.631
193.000		 281,14523
322,29313
287,54186
282,07495
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 207.632
211.000
251.442
261.000		 278,95314
319,30031
275,16220
258,14284
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Odyoloji (Fakülte) SAY 40+1


 41


 212.796


 276,80754
—-
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 213.132
207.000
201.240
161.000		 276,66764
321,25455
294,39010
298,13028
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fizik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 215.081
227.000
269.473
289.000		 275,88618
311,40018
269,36745
250,64709
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 226.835
223.000
242.485
240.000		 271,19619
313,25528
278,27813
264,34878
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Matematik
(Uzaktan Öğretim)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 257.919
354.000

 260,26751
266,77098
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16+1
16+1
16+1
16+1		 17
17
17
17		 285.389
299.000
294.626
259.000		 251,88847
283,38447
262,04338
258,62935
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
10
10
11		 287.730

Dolmadı
Dolmadı		 251,24251

Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 17+1
17+1
17+1
17+1		 18
14
13
10		 287.925

Dolmadı
Dolmadı		 251,19022

Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İmalat Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
69+2		 72
72
72
71		 288.730
270.000
264.473
244.000		 250,95261
293,62386
270,91087
263,11610
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
30+1
40+1		 21
18
7
15		 288.899

Dolmadı
Dolmadı		 250,90852

Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16+1
16+1
16+1
16+1		 17
17
17
17		 293.926
298.000
298.400
292.000		 249,51430
283,54881
261,03986
249,93541
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 295.143
302.000
325.456
355.000		 249,17988
282,38894
254,12750
236,39327
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Biyoloji SAY 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 295.566
317.000
331.076
332.000		 249,06741
277,46606
252,81144
240,91418
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12+1
12+1
15+1
15+1		 13
13
16
16		 299.674
299.000
292.581
278.000		 247,93319
283,37716
262,60909
253,25493
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İstatistik SAY 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 300.217
332.000
351.522
382.000		 247,79203
272,91395
248,15813
231,21876
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 325.860
292.000
244.184
177.000		 241,13705
285,95351
277,68030
289,78420
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fizik SAY 40+1
30+1
30+1
30+1		 41
31
31
31		 327.631
333.000
349.307
361.000		 240,71805
272,58774
248,65241
235,15309
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fotonik SAY 40+1


 41


 362.674


 232,18814
—-
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 30+1
25+1
20+1
15+1		 31
26
21
16		 377.515
359.000
316.137
314.000		 226,73163
265,61287
256,44658
244,66155
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0

2
1		 Dolmadı

206.364
Dolmadı		 Dolmadı

292,18458
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Şehir ve Bölge Planlama
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1

0		 Dolmadı
640.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
217,13971
Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
16.200
12.076
21.700		 Dolmadı
499,12935
485,40777
455,45661
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 63.986
63.300
74.165
83.300		 339,26740
382,74046
362,16898
342,74046
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 64.561
41.500
50.902
52.200		 338,90863
396,11947
377,55483
363,78433
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 234.248
190.000
175.741
164.000		 276,89130
328,52321
317,32429
307,30532
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 261.649
252.000
277.902
285.000		 270,90419
309,94020
289,91337
276,34637
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 357.710
302.000
305.418
288.000		 253,58196
297,59758
284,11448
275,67800
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rekreasyon (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 503.487
472.000
456.337
439.000		 233,76810
265,61833
259,24118
251,17752
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100+3
100+3
100+3
120+3		 103
103
103
123		 5.914
7.630
7.616
7.910		 387,09334
411,73805
415,72213
403,27624
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 9.850
10.300
10.128
11.400		 375,14236
404,27095
409,09758
394,77956
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 10.014
9.720
11.233
14.300		 374,74538
405,86946
406,73404
389,52797
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 12.817
12.300
9.432
11.500		 368,43406
400,07875
410,73866
394,53860
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 23.717
19.500
24.935
27.600		 351,91487
387,59658
386,91768
372,44239
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankra) (Devlet)		 Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 25.961
24.100
28.149
24.900		 349,33479
381,60305
383,63275
375,25048
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 40.235
36.300
45.135
59.400		 336,15979
369,07507
369,98879
349,52696
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 120+3
130+4
130+4
130+4		 123
134
134
134		 9.449
7.860
8.553
7.990		 413,63442
435,10467
428,07193
420,94190
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği DİL 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 27.013
26.300
28.598
27.500		 351,28511
362,29747
350,07286
333,44888
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Arapça Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.550
23.700
32.754
30.100		 349,58909
371,34089
336,53151
323,78950
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 31.110
31.400
31.111
33.100		 338,56121
345,54540
341,72468
313,04093

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (GÜ) 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2
70+2		 77
72		 316,47853
343,34444		 277.437
260.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Uçak Teknolojisi TYT 180+5
180+5		 185
185		 298,13311
323,55972		 370.300
342.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 297,67790
321,47853		 373.003
352.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
60+2		 72
62		 287,76350
304,84907		 436.925
444.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75+2
70+2		 77
72		 286,76572
313,48456		 444.004
393.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 285,22552
307,49475		 455.030
428.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Mekatronik TYT 70+2
60+2		 72
62		 276,10212
299,34334		 526.733
480.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 273,44013
296,62449		 549.749
498.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 269,62866
286,56403		 584.142
573.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Makine TYT 70+2
60+2		 72
62		 269,19171
290,57315		 588.125
542.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 70+2
60+2		 72
62		 266,01826
289,08061		 618.589
553.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 40+1
 41
 265,60444
 622.620
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40+1
 41
 255,29717
 732.067
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 70+2
60+2		 72
62		 253,95817
265,57725		 747.455
759.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı TYT 70+2
60+2		 72
62		 249,05559
266,66740		 804.870
749.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 75+2
70+2		 77
72		 247,48789
266,26098		 823.650
753.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Anklara) (Devlet)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 244,02350
258,52968		 864.664
832.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Polimer Teknolojisi TYT 55+2
55+2		 57
57		 223,67798
234,53316		 1.113.858
1.111.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 223,31223
227,81619		 1.118.796
1.196.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Endüstriyel Kalıpçılık TYT 45+2
45+2		 47
47		 219,07124
226,52400		 1.175.748
1.213.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
2+0		 0
1		 Dolmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA