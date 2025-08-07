Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’de heyecan başlıyor!

OSİMHEN VE ICARDI MAÇTA FORMA GİYECEK Mİ?

Galatasaray'da gözler, yıldız golcüler Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda iki oyuncunun da Gaziantep FK karşısında sahada olup olmayacağı, maç saatinde netlik kazanacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Icardi, sakatlığını büyük ölçüde atlatsa da teknik ekip, Arjantinli oyuncuyu riske atmaktan yana değil. Takımla antrenmanlara katılmasına rağmen, Icardi'nin maç kondisyonu konusunda sağlık ekibi temkinli davranıyor.

Nijeryalı yıldız Osimhen ise yeni sezon kampına geç katıldığı için henüz tam olarak hazır değil. Yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan yıldız futbolcunun da durumu maç öncesi yapılacak değerlendirmeye göre belli olacak.

Her iki oyuncunun da sahada yer alıp almayacağına son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.