Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’de heyecan başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak. Taraftarların heyecanla beklediği mücadelede gözler, Galatasaray'ın ses getiren transferi Leroy Sane'nin performansında olacak. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk sınavını vermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, üç puan hedefiyle Gaziantep'e gidiyor. Mücadele, 8 Ağustos Perşembe günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.
OSİMHEN VE ICARDI MAÇTA FORMA GİYECEK Mİ?
Galatasaray'da gözler, yıldız golcüler Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda iki oyuncunun da Gaziantep FK karşısında sahada olup olmayacağı, maç saatinde netlik kazanacak.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Icardi, sakatlığını büyük ölçüde atlatsa da teknik ekip, Arjantinli oyuncuyu riske atmaktan yana değil. Takımla antrenmanlara katılmasına rağmen, Icardi'nin maç kondisyonu konusunda sağlık ekibi temkinli davranıyor.
Nijeryalı yıldız Osimhen ise yeni sezon kampına geç katıldığı için henüz tam olarak hazır değil. Yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan yıldız futbolcunun da durumu maç öncesi yapılacak değerlendirmeye göre belli olacak.
Her iki oyuncunun da sahada yer alıp almayacağına son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.