Gaziantep Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Hatay Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Gaziantep Hatay arası kaç km araştırmanızda diğer bir kısım hususları da dikkate almanız gerekir. Kullanacağınız vasıtanın cinsi ya da izlenecek güzergâh, doğal olarak yolculuk süresini de etkileyecektir. Seçeceğiniz doğru alternatiflerle yolculuk süresini de kısaltabilirsiniz. Bunun yanında en güvenli vasıta seçimini de yapabilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Hatay Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına cevabı yazımızın devamında.

ÖZEL ARAÇLA GAZİANTEP HATAY ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Gaziantep Hatay arası 206 km'dir. Bu iki şehir arasında özel aracınızla seyahat etmeyi düşünebilirsiniz. Bu mesafenin alınması yaklaşık 2 saat 30 dakika sürecektir.

OTOBÜSLE HATAY ANTEP ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Günümüzde faaliyet gösteren birçok otobüs firmasının Hatay Antep seferi vardır. Bu iki şehir arasındaki yolculuğunuz için otobüs yolculuğunu tercih edebilirsiniz. Otobüs yolculuğunuz yaklaşık 2 saat 50 dakika sürecektir. Otobüsün mola süresi ve güzergahına göre yolculuk süresi değişebilir.