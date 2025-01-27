Gaziantep Havalimanı Nerede? Gaziantep Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

İç ve dış hat uçuşlarına açık olan Gaziantep Havalimanı, yolcuların konforlu bir uçuş deneyimi yaşaması için üst düzeyde hizmet vermektedir. Şehir merkezine ortalama olarak 20 km uzaklıkta olduğu için ulaşım oldukça kolaydır. Taksi, otobüs ve özel araç gibi birden fazla ulaşım seçeneğinin olduğu Gaziantep Havalimanı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir öğrenmeden yola çıkılmamalıdır.

Gaziantep Havalimanı Nerede?

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Gaziantep Havalimanı, il merkezine ortalama olarak 20 km uzaklıkta yer alır. 1976 yılında hizmete açılan havalimanı, Kilis'e 47 km, Nizip'e 40 km, İslahiye'ye 127 km, Araban'a 85 km, Yavuzeli'ye 59 km ve Oğuzeli'ye 8 km mesafededir. Gaziantep Havalimanı, yolculara çeşitli hizmetler de sunmaktadır. İçerisinde, kafeler, restoranlar, duty-free mağazaları, araç kiralama ofisleri, otopark ve VIP salonları bulunur. Ek olarak, yolcuların rahat bir şekilde bekleyebileceği dinlenme alanları da mevcuttur.

Gaziantep Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Gaziantep Havalimanı'na ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezinden güney yönüne doğru D850 karayolu üzerinden ilerleyerek Sazgın mevkiindeki tabelaları takip edebilirsiniz. Yaklaşık 35 dakika sonra Gaziantep Havalimanı'na ulaşabilirsiniz. Ayrıca, taksi ve otobüs gibi toplu taşıma seçenekleri de bulunur.

-Havalimanından şehir merkezine ve çevre ilçelere HAVAŞ otobüsleri ile ulaşım sağlanabilir. HAVAŞ servisleri, uçuş saatlerine göre düzenlenir ve ekonomik olması nedeniyle sıkça tercih edilmektedir.

-Havalimanı çıkışında 7/24 hizmet veren taksiler bulunur. Gaziantep il merkezine taksi ile ulaşım ortalama olarak 35 dakika sürer.

-Havalimanında çeşitli araç kiralama şirketleri bulunur. Bu seçeneği tercih ederek kendi aracınızla rahatça seyahat etmeniz mümkündür.

Yukarıdaki ulaşım seçeneklerinden herhangi birini seçerek yolculuk yapabilir ve seyahat sırasında mola vererek Gaziantep'in güzelliklerinin ve lezzetlerinin tadını çıkarabilirsiniz.