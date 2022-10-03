Gaziantep Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mardin Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Gaziantep ve Mardin, medeniyetler tarihi açısından önemli iki şehirdir. Bu iki şehre yapacağınız ziyaret ile gezilecek yerleri de görme fırsatı bulabilirsiniz. İş için de yolculuk planlaması yapıyor olabilirsiniz. Her ne sebeple yolculuk yaparsanız yapın mesafe ve araç seçimi ile ilgili araştırma yapabilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Mardin Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı yazımızın devamında.

ÖZEL ARAÇLA MARDİN ANTEP ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Mardin Antep arası seyahat planınızı özel aracınızla yapmak üzere plan yapabilirsiniz. Mardin ile Antep arasındaki mesafe 340 km'dir. Bu mesafeyi kendi özel aracınızla 4 saatte alabilirsiniz.

OTOBÜSLE MARDİN ANTEP ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Mardin ile Gaziantep arasına sefer düzenleyen birçok otobüs firması vardır. Bu firmaları tercih ederek Mardin'den Antep'e yolculuk yapabilirsiniz. Firmadan firmaya küçük değişiklikler olsa da bu iki şehir arasındaki yolculuğunuz 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında sürer. Firmaların mola süresi ve güzergâh bilgileri yolculuk süresinin de değişmesine neden olur.