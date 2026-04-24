Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon: 81 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:54

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde 92 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hesaplarında 50 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 81 şüpheli yakalandı.

Adana, Ağrı, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hesaplarında 50 milyar lira para hareketi tespit edilen 81 şüpheli yakalandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; Yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.



50 MİLYAR LİRA PARA HAREKETİ

MASAK incelemelerinde şüphelilere ait 254 banka ve 121 kripto hesapta yaklaşık 50 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 30 milyon 500 bin Türk lirası değerinde 1 otomobil, 1 arsa ve 130 banka hesabına el koyma tedbiri uygulandı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Siber Vatanımızda da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, MASAK'ımızı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

