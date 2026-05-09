Gaziantep merkezli dev operasyon: 293 milyonluk mal varlığına el konuldu!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yapan 13 şüpheli 04.11.2025 tarihinde yakalanmıştı. Çalışmaların devamında ilimiz merkezli 7 ilde Suç Örgütü Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama Suçu kapsamında yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanmış, 13 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 25 adet taşınmaz, 32 adet taşınır olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 293 milyon TL tutarındaki mal varlığına el konulmuştur" denildi.

