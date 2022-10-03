Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1
Giriş Tarihi: 3.10.2022 22:59

Gaziantep Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Gaziantep ve Mersin, ülkemizin güneyinde yer alan önemli şehirlerdendir. İş ya da farklı nedenlerden dolayı bu iki şehir arasında yolculuk yapmayı düşünebilirsiniz. Yapacağınız yolculuktan önce Gaziantep Mersin arası kaç km sorusuna cevap arayabilirsiniz. Küçük bir araştırma, sizi bu sorunun cevabına götürecektir. Özel araçla, otobüsle Mersin Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Gaziantep Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Gaziantep ve Mersin şehirleri, endüstri ve turistik anlamda iki önemli şehirdir. Bu iki şehir arasında hangi vasıta ile yolculuk yapacağınız da belli kriterlere bağlıdır. Gaziantep Mersin arası kaç km sorusuna cevap bularak hangi vasıta ile seyahat etmeniz gerektiğine de karar verebilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Mersin Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına sizler için cevap bulduk. Merak ettikleriniz yazımızın devamında.

ÖZEL ARAÇLA MERSİN ANTEP ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Mersin Antep arası 299 km'dir. Bu mesafeyi özel aracınızla alacaksanız yolculuk süreniz yaklaşık 3 saat 15 dakika sürecektir. Kullanacağınız güzergâh da seyahat sürenizin belirlenmesinde etkili olacaktır.

OTOBÜSLE MERSİN ANTEP ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Mersin'den Gaziantep'e seyahat etmek için otobüs yolculuğunu da tercih edebilirsiniz. Günümüzde birçok firmanın bu iki şehir arasında sefer planı vardır. Otobüs yolculuğunu tercih ettiğinizde yolculuk süreniz yaklaşık 4 saat sürecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Benzin fiyatları ne kadar, il il kaç TL oldu? 3 Ekim 2022 bugün motorine / benzine indirim var mı, gelecek mi? Güncel LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? 850 - 1250 TL Aile Destek Programı Paketi e-Devlet başvuru ekranı - şartları!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA