Gaziantep Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Gaziantep ve Mersin şehirleri, endüstri ve turistik anlamda iki önemli şehirdir. Bu iki şehir arasında hangi vasıta ile yolculuk yapacağınız da belli kriterlere bağlıdır. Gaziantep Mersin arası kaç km sorusuna cevap bularak hangi vasıta ile seyahat etmeniz gerektiğine de karar verebilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Mersin Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına sizler için cevap bulduk. Merak ettikleriniz yazımızın devamında.

ÖZEL ARAÇLA MERSİN ANTEP ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Mersin Antep arası 299 km'dir. Bu mesafeyi özel aracınızla alacaksanız yolculuk süreniz yaklaşık 3 saat 15 dakika sürecektir. Kullanacağınız güzergâh da seyahat sürenizin belirlenmesinde etkili olacaktır.

OTOBÜSLE MERSİN ANTEP ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Mersin'den Gaziantep'e seyahat etmek için otobüs yolculuğunu da tercih edebilirsiniz. Günümüzde birçok firmanın bu iki şehir arasında sefer planı vardır. Otobüs yolculuğunu tercih ettiğinizde yolculuk süreniz yaklaşık 4 saat sürecektir.