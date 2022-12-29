Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep-Nizip karayolunda korkunç kaza! Tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 29.12.2022 22:48

Gaziantep-Nizip karayolunda korkunç kaza! Tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda tırın bir otomobile çarptığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA
Gaziantep-Nizip karayolunda korkunç kaza! Tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Gaziantep-Nizip otoyolunun D400 karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, temizlik malzemesi yüklü A.T. yönetimindeki 33 ABJ 493 plakalı tır, sağ şeritte park ettiği iddia edilen F.Y. idaresindeki 06 CMT 849 Ford marka otomobile arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü ve çarpmanın etkisiyle savrularak hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü İ.Y. ile yanında bulunan F.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında hafif yaralanan tır sürücüsü A.T. ise kazanın şokunu atlatamadı. Hurdaya dönen araçlar sebebiyle Gaziantep-Nizip otoyolunun D400 karayolu 8. kilometresinde trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Son dakika haberleri: Galatasaray 90+’da 3 puanı kaptı! Aslan, Sivas deplasmanında kazanmasını bildi…
Son dakika: Savcı, İmamoğlu’na verilen cezayı istinafa götürdü
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek
KYK BURSU SON DAKİKA: KYK burs ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
SON DAKİKA: SGK'dan EYT ve emekli maaşı açıklaması!
Övünün varoşlar
Masanın büyük akıllısı
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz. Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz"
Türkiye'nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD'li firmalar tarihi keşfi teyit etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep-Nizip karayolunda korkunç kaza! Tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA