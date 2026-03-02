Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep OSB’de iş kazası! İşçi makineye sıkışarak öldü
Gaziantep’te bir kişi çalıştığı halı fabrikasında makineye sıkışarak yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi Vali Muammer Güler Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Halı fabrikasında meydana gelen olayda iddiaya göre göre, fabrikanın çalışanlarından 56 yaşındaki Şaban Özgezer'in kolu üretim sırasında makineye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Özgezer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

