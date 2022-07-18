Gaziantep Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile GAÜN Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Gaziantep Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Gaziantep Üniversitesi taban puanları…
2022 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PUANLARI VE SIRALAMALARI
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|160+4
160+4
160+4
150+4
|164
164
164
154
|14.469
14.100
13.099
13.200
|444,35133
502,57575
482,89952
476,24024
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|18.199
17.800
16.698
17.000
|436,74165
496,64504
474,80615
466,40146
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|29.297
27.900
24.992
23.300
|418,69718
482,40678
458,97016
451,89448
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|67.700
60.900
58.476
65.200
|372,95575
442,63864
408,19550
381,31466
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
85+3
|52
62
62
88
|71.968
67.800
79.780
90.900
|368,69425
434,82846
381,72233
351,06096
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
55+2
|52
52
52
57
|97.955
100.000
120.643
122.000
|344,92141
399,23021
342,18994
323,18301
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
93+3
|93
93
93
96
|130.574
115.000
117.395
106.000
|319,99563
384,39411
344,81425
336,19808
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5
200+5
190+5
190+5
|205
205
195
195
|139.575
142.000
151.821
158.000
|314,04279
362,28642
320,19161
299,54853
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|167.361
168.000
177.694
157.000
|297,97269
343,73419
305,56739
300,43435
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|90+3
80+2
90+3
93+3
|93
82
93
96
|196.773
175.000
182.353
167.000
|283,67409
339,14861
303,20259
294,81659
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
62
|198.158
167.000
157.354
71.700
|283,05453
344,41615
316,79253
372,91872
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|206.804
207.000
218.939
219.000
|279,28227
321,34968
287,02290
271,61907
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
113+3
|103
103
103
116
|218.955
198.000
190.090
170.000
|274,34076
325,84564
299,51867
292,95184
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|252.393
245.000
243.436
218.000
|262,06982
303,63456
277,93885
271,99404
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
100+3
113+3
|82
82
103
116
|276.627
249.000
245.982
226.000
|254,46938
302,04613
277,04202
269,29196
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|25+1
20+1
15+1
15+1
|26
21
16
4
|281.613
266.000
262.210
Dolmadı
|252,98539
295,33215
271,60669
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|318.037
303.000
290.335
287.000
|243,08842
282,14637
263,22476
251,17977
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|21
21
—
—
|375.716
422.000
—
—
|227,64322
250,72108
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|20
31
31
31
|Dolmadı
400.000
395.978
375.000
|Dolmadı
255,49028
239,13938
232,62101
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|25+1
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|30+1
40+1
60+2
80+2
|14
18
15
45
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|28
69
75
82
|Dolmadı
—
Dolmadı
134.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
314,87032
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
25+1
|1
5
10
20
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Optik ve Akustik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
15+1
|2
8
9
16
|Dolmadı
—
Dolmadı
298.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
248,36951
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|16
62
—
—
|Dolmadı
530.000
—
—
|Dolmadı
231,15631
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hukuk
|EA
|190+5
190+5
200+5
200+5
|195
195
205
205
|49.709
24.200
34.866
37.600
|348,82263
410,91938
390,70915
376,54364
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|92.345
95.600
105.766
113.000
|323,85752
366,28740
345,22118
327,33975
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|131.638
83.600
86.923
80.300
|307,13045
372,14815
354,94561
344,47164
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
55+2
|52
52
52
57
|131.860
132.000
137.544
150.000
|307,04078
349,99326
331,19331
312,33698
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|341.429
269.000
258.432
297.000
|256,19343
305,50916
294,32567
273,99738
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|416.061
364.000
397.636
—
|244,96063
284,39653
267,76819
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|488.688
481.000
451.995
468.000
|235,62701
264,15576
259,83233
247,56314
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|526.342
553.000
559.762
615.000
|230,70145
253,94724
246,37455
231,50587
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|539.531
580.000
—
—
|228,64891
250,38863
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|556.373
475.000
476.685
—
|225,30994
265,11904
256,52916
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|12
41
41
45
|Dolmadı
814.000
820.571
Dolmadı
|Dolmadı
225,11196
203,73676
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|15
62
62
72
|Dolmadı
700.000
714.793
727.000
|Dolmadı
236,30824
230,50472
206,84332
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|75
93
93
93
|Dolmadı
605.000
572.934
595.000
|Dolmadı
247,28320
244,90246
233,55153
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|40+1
30+1
30+1
40+1
|—
31
22
15
|Dolmadı
938.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,87861
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|50+2
50+2
50+2
70+2
|7
52
52
42
|Dolmadı
776.000
743.560
Dolmadı
|Dolmadı
228,52019
227,44104
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|26
62
62
46
|Dolmadı
742.000
762.324
Dolmadı
|Dolmadı
231,90014
225,14040
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|21.228
21.200
24.468
29.400
|355,10750
385,27130
387,42866
370,64104
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|34.982
32.400
36.807
45.200
|340,47709
372,63436
376,00854
358,12603
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|60.651
50.900
58.994
74.400
|322,78194
358,15955
361,49394
342,21136
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|74.356
58.500
84.976
112.000
|315,77458
353,38279
349,01716
327,70621
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|98.484
74.200
79.490
65.400
|305,53498
344,84941
351,36830
346,45196
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
80+2
120+3
120+3
|72
82
123
123
|182.760
147.000
148.447
136.000
|280,49227
317,45910
327,28320
320,19015
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|204.840
165.000
166.973
142.000
|275,46316
312,19996
322,26758
318,21275
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(Arapça)
|SÖZ
|35+1
40+1
—
—
|36
41
—
—
|214.622
223.000
—
—
|273,39392
298,06388
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|238.471
—
—
—
|268,61681
—-
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|266.838
174.000
176.983
155.000
|263,29996
309,81720
319,72417
314,66696
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|277.232
—
—
—
|261,44205
—-
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|347.911
363.000
339.393
369.000
|250,20255
271,48198
287,51875
275,08749
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|382.836
282.000
277.240
264.000
|245,22335
286,06171
298,36690
291,49656
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|408.507
315.000
336.087
340.000
|241,75373
279,92766
288,05492
279,25061
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|485.754
453.000
409.531
410.000
|231,80179
257,26298
276,54902
269,49841
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|546.752
—
—
—
|220,04799
—-
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
50+2
45+2
|62
62
52
47
|17.216
15.100
16.611
16.300
|383,08813
402,15219
392,59985
378,53577
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|29.951
26.500
27.165
24.400
|342,22849
361,85498
354,70214
345,34978
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|307,97232
336,38434
|316.966
286.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|278,89906
298,95875
|503.665
482.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|277,06182
306,91482
|518.640
431.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|277,02751
303,59664
|518.923
452.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|275,55673
300,94960
|531.296
469.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|264,13856
284,74263
|637.109
587.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|262,73856
282,97309
|651.312
602.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|260,85071
276,42550
|671.183
657.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|100+3
90+3
|103
93
|260,60110
265,67893
|673.791
758.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|254,77098
272,73879
|738.089
691.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|251,48968
262,79080
|776.234
787.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,94045
265,96985
|782.693
755.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Adalet
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|249,13253
263,84586
|803.970
777.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|241,29812
259,43634
|896.471
823.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|240,94217
256,56791
|900.692
853.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|240,27965
254,53001
|908.457
876.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|240,22509
260,40251
|909.124
812.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|239,11765
251,42835
|921.910
911.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|234,11716
246,48118
|980.581
968.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|100+3
60+2
|103
62
|232,33388
248,66115
|1.002.276
943.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|232,07168
242,59670
|1.005.518
1.014.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|231,49604
247,01563
|1.012.524
962.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Araban Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|230,41414
246,81941
|1.025.967
964.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|228,58975
236,21658
|1.049.156
1.090.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|226,16361
229,06995
|1.080.577
1.180.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|225,93912
243,49405
|1.083.545
1.003.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Mekatronik
(İÖ)
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|225,67568
243,11028
|1.087.167
1.008.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sosyal Güvenlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|222,16644
215,57622
|1.134.186
1.360.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|222,13810
238,28089
|1.134.546
1.065.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|221,41327
230,47912
|1.144.478
1.162.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|221,25572
227,62370
|1.146.494
1.198.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|220,69925
233,45900
|1.154.059
1.124.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|220,13897
226,29714
|1.161.545
1.216.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim-Ücretli)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|219,04366
220,08070
|1.176.153
1.299.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|218,61583
226,76744
|1.181.885
1.210.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|E-Ticaret ve Pazarlama
|TYT
|35+1
—
|36
—
|218,57122
—
|1.182.503
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|215,88755
230,01293
|1.218.214
1.168.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
(İÖ)
|TYT
|50+2
30+1
|52
31
|214,95442
231,90758
|1.231.023
1.144.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|214,50473
226,62426
|1.237.128
1.212.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|214,48865
225,65711
|1.237.369
1.224.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|40+1
25+1
|41
26
|213,43219
223,70828
|1.252.266
1.250.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|211,38723
229,29628
|1.280.946
1.177.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|211,12986
216,46427
|1.284.706
1.347.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|210,70910
213,28567
|1.290.809
1.391.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|210,35911
219,30417
|1.295.919
1.310.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,01757
219,01620
|1.315.689
1.313.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|208,72901
209,11087
|1.320.011
1.449.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|208,34527
224,59680
|1.325.756
1.239.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|205,66430
219,88479
|1.366.394
1.302.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|60+2
45+2
|62
47
|204,58594
225,95270
|1.382.901
1.221.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|203,31524
212,03031
|1.402.313
1.408.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|202,77664
221,93725
|1.410.555
1.274.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|201,03207
214,14682
|1.437.429
1.379.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|200,35812
200,59494
|1.447.769
1.570.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|199,44845
215,28456
|1.461.784
1.363.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|196,95666
209,20691
|1.498.948
1.447.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|196,79760
207,40448
|1.501.162
1.473.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|195,56035
205,46856
|1.518.386
1.501.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|195,49758
218,78164
|1.519.231
1.317.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|194,62472
199,07072
|1.530.702
1.592.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|193,07754
206,88502
|1.549.892
1.480.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|192,33248
207,38934
|1.558.442
1.473.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|190,77022
201,73450
|1.574.612
1.554.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|25+1
20+1
|26
21
|188,58449
201,48365
|1.592.599
1.558.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
|TYT
|30+1
25+1
|9
23
|Dolmadı
—
|1.600.246
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2
—
|69
—
|Dolmadı
—
|1.620.276
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60+2
60+2
|15
56
|Dolmadı
—
|1.610.467
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|40+1
40+1
|16
40
|Dolmadı
—
|1.611.051
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|28
31
|Dolmadı
199,95275
|1.626.179
1.580.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|29
31
|Dolmadı
196,25949
|1.597.083
1.630.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halıcılık ve Kilimcilik
|TYT
|50+2
50+2
|50
52
|Dolmadı
192,69394
|1.626.644
1.673.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30+1
—
|15
—
|Dolmadı
—
|1.607.998
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İkram Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|9
41
|Dolmadı
188,27870
|1.618.605
1.712.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|30+1
30+1
|27
31
|Dolmadı
198,12156
|1.606.261
1.605.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1
30+1
|18
31
|Dolmadı
187,71936
|1.618.683
1.716.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1
40+1
|38
41
|Dolmadı
194,74273
|1.626.816
1.650.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|60+2
50+2
|24
52
|Dolmadı
192,92590
|1.611.346
1.671.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|30+1
30+1
|22
31
|Dolmadı
196,44162
|1.586.959
1.628.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|60+2
60+2
|36
61
|Dolmadı
—
|1.622.832
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|25
31
|Dolmadı
189,03532
|1.621.604
1.707.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|50
52
|Dolmadı
187,84804
|1.618.690
1.715.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Araban Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|25+1
20+1
|6
17
|Dolmadı
—
|1.374.564
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|25+1
30+1
|12
16
|Dolmadı
—
|1.617.689
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|30+1
30+1
|15
30
|Dolmadı
—
|1.617.789
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nurdağı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|25+1
20+1
|8
9
|Dolmadı
—
|1.621.607
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|TYT
|30+1
30+1
|27
31
|Dolmadı
203,11189
|1.616.392
1.534.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tekstil ve Halı Makineleri
|TYT
|30+1
30+1
|29
31
|Dolmadı
193,74806
|1.616.980
1.662.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nurdağı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|25+1
25+1
|11
9
|Dolmadı
—
|1.578.771
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|70+2
70+2
|68
72
|Dolmadı
198,08575
|1.620.614
1.606.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|2
20
|Dolmadı
—
|1.613.188
—