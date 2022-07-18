Gaziantep Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile GAÜN Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

2022 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PUANLARI VE SIRALAMALARI

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle: