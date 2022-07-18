Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile GAÜN Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:47

Gaziantep Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile GAÜN Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Son Dakika haberi ile erkenden açıklanan YKS sonuçları sonrası hedeflenen bölümlerde üniversite taban puanları arayışına çıkıldı. Gaziantep Üniversitesi taban puanları da o yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Devlet üniversiteleri arasında yer alan Gaziantep Üniversitesi sıralama listesiyle de sorgulanıyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Gaziantep Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile GAÜN Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Gaziantep Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Gaziantep Üniversitesi taban puanları…

2022 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PUANLARI VE SIRALAMALARI

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160+4
160+4
160+4
150+4		 164
164
164
154		 14.469
14.100
13.099
13.200		 444,35133
502,57575
482,89952
476,24024
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 18.199
17.800
16.698
17.000		 436,74165
496,64504
474,80615
466,40146
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 29.297
27.900
24.992
23.300		 418,69718
482,40678
458,97016
451,89448
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 67.700
60.900
58.476
65.200		 372,95575
442,63864
408,19550
381,31466
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
60+2
60+2
85+3		 52
62
62
88		 71.968
67.800
79.780
90.900		 368,69425
434,82846
381,72233
351,06096

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
55+2		 52
52
52
57		 97.955
100.000
120.643
122.000		 344,92141
399,23021
342,18994
323,18301
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3
90+3
90+3
93+3		 93
93
93
96		 130.574
115.000
117.395
106.000		 319,99563
384,39411
344,81425
336,19808
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5
200+5
190+5
190+5		 205
205
195
195		 139.575
142.000
151.821
158.000		 314,04279
362,28642
320,19161
299,54853
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 167.361
168.000
177.694
157.000		 297,97269
343,73419
305,56739
300,43435
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 90+3
80+2
90+3
93+3		 93
82
93
96		 196.773
175.000
182.353
167.000		 283,67409
339,14861
303,20259
294,81659
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
62		 198.158
167.000
157.354
71.700		 283,05453
344,41615
316,79253
372,91872
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 206.804
207.000
218.939
219.000		 279,28227
321,34968
287,02290
271,61907
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 100+3
100+3
100+3
113+3		 103
103
103
116		 218.955
198.000
190.090
170.000		 274,34076
325,84564
299,51867
292,95184
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 252.393
245.000
243.436
218.000		 262,06982
303,63456
277,93885
271,99404
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 80+2
80+2
100+3
113+3		 82
82
103
116		 276.627
249.000
245.982
226.000		 254,46938
302,04613
277,04202
269,29196
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 25+1
20+1
15+1
15+1		 26
21
16
4		 281.613
266.000
262.210
Dolmadı		 252,98539
295,33215
271,60669
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 318.037
303.000
290.335
287.000		 243,08842
282,14637
263,22476
251,17977
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20+1
20+1

 21
21

 375.716
422.000

 227,64322
250,72108
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 20
31
31
31		 Dolmadı
400.000
395.978
375.000		 Dolmadı
255,49028
239,13938
232,62101
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 25+1


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 30+1
40+1
60+2
80+2		 14
18
15
45		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 28
69
75
82		 Dolmadı

Dolmadı
134.000		 Dolmadı

Dolmadı
314,87032
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
—-
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
25+1		 1
5
10
20		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optik ve Akustik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
15+1		 2
8
9
16		 Dolmadı

Dolmadı
298.000		 Dolmadı

Dolmadı
248,36951
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2

 16
62

 Dolmadı
530.000

 Dolmadı
231,15631
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 190+5
190+5
200+5
200+5		 195
195
205
205		 49.709
24.200
34.866
37.600		 348,82263
410,91938
390,70915
376,54364
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 92.345
95.600
105.766
113.000		 323,85752
366,28740
345,22118
327,33975
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 131.638
83.600
86.923
80.300		 307,13045
372,14815
354,94561
344,47164
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
55+2		 52
52
52
57		 131.860
132.000
137.544
150.000		 307,04078
349,99326
331,19331
312,33698
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 341.429
269.000
258.432
297.000		 256,19343
305,50916
294,32567
273,99738
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 416.061
364.000
397.636
 244,96063
284,39653
267,76819
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 488.688
481.000
451.995
468.000		 235,62701
264,15576
259,83233
247,56314
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 526.342
553.000
559.762
615.000		 230,70145
253,94724
246,37455
231,50587
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 40+1
40+1

 41
41

 539.531
580.000

 228,64891
250,38863
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 556.373
475.000
476.685
 225,30994
265,11904
256,52916
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 12
41
41
45		 Dolmadı
814.000
820.571
Dolmadı		 Dolmadı
225,11196
203,73676
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 15
62
62
72		 Dolmadı
700.000
714.793
727.000		 Dolmadı
236,30824
230,50472
206,84332
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 75
93
93
93		 Dolmadı
605.000
572.934
595.000		 Dolmadı
247,28320
244,90246
233,55153
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 40+1
30+1
30+1
40+1
31
22
15		 Dolmadı
938.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
213,87861
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi EA 50+2
50+2
50+2
70+2		 7
52
52
42		 Dolmadı
776.000
743.560
Dolmadı		 Dolmadı
228,52019
227,44104
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 26
62
62
46		 Dolmadı
742.000
762.324
Dolmadı		 Dolmadı
231,90014
225,14040
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 21.228
21.200
24.468
29.400		 355,10750
385,27130
387,42866
370,64104
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 34.982
32.400
36.807
45.200		 340,47709
372,63436
376,00854
358,12603
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 60.651
50.900
58.994
74.400		 322,78194
358,15955
361,49394
342,21136
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 74.356
58.500
84.976
112.000		 315,77458
353,38279
349,01716
327,70621
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 98.484
74.200
79.490
65.400		 305,53498
344,84941
351,36830
346,45196
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 70+2
80+2
120+3
120+3		 72
82
123
123		 182.760
147.000
148.447
136.000		 280,49227
317,45910
327,28320
320,19015
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 204.840
165.000
166.973
142.000		 275,46316
312,19996
322,26758
318,21275
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 35+1
40+1

 36
41

 214.622
223.000

 273,39392
298,06388
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.)		 SÖZ 5+0


 5


 238.471


 268,61681
—-
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 266.838
174.000
176.983
155.000		 263,29996
309,81720
319,72417
314,66696
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SÖZ 10+0


 10


 277.232


 261,44205
—-
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 347.911
363.000
339.393
369.000		 250,20255
271,48198
287,51875
275,08749
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 382.836
282.000
277.240
264.000		 245,22335
286,06171
298,36690
291,49656
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 408.507
315.000
336.087
340.000		 241,75373
279,92766
288,05492
279,25061
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 485.754
453.000
409.531
410.000		 231,80179
257,26298
276,54902
269,49841
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 12+0


 12


 546.752


 220,04799
—-
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
50+2
45+2		 62
62
52
47		 17.216
15.100
16.611
16.300		 383,08813
402,15219
392,59985
378,53577
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 29.951
26.500
27.165
24.400		 342,22849
361,85498
354,70214
345,34978

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 2 Yıllık Bölümler

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2
70+2		 77
72		 307,97232
336,38434		 316.966
286.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 278,89906
298,95875		 503.665
482.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2
65+2		 72
67		 277,06182
306,91482		 518.640
431.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 50+2
45+2		 52
47		 277,02751
303,59664		 518.923
452.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi TYT 75+2
70+2		 77
72		 275,55673
300,94960		 531.296
469.000

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi TYT 65+2
65+2		 67
67		 264,13856
284,74263		 637.109
587.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2
70+2		 82
72		 262,73856
282,97309		 651.312
602.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 260,85071
276,42550		 671.183
657.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 100+3
90+3		 103
93		 260,60110
265,67893		 673.791
758.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 254,77098
272,73879		 738.089
691.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik TYT 40+1
40+1		 41
41		 251,48968
262,79080		 776.234
787.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,94045
265,96985		 782.693
755.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet TYT 90+3
90+3		 93
93		 249,13253
263,84586		 803.970
777.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 241,29812
259,43634		 896.471
823.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55+2
55+2		 57
57		 240,94217
256,56791		 900.692
853.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70+2
70+2		 72
72		 240,27965
254,53001		 908.457
876.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 70+2
65+2		 72
67		 240,22509
260,40251		 909.124
812.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 239,11765
251,42835		 921.910
911.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 234,11716
246,48118		 980.581
968.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 100+3
60+2		 103
62		 232,33388
248,66115		 1.002.276
943.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 65+2
60+2		 67
62		 232,07168
242,59670		 1.005.518
1.014.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50+2
50+2		 52
52		 231,49604
247,01563		 1.012.524
962.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Araban Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40+1
40+1		 41
41		 230,41414
246,81941		 1.025.967
964.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2
70+2		 72
72		 228,58975
236,21658		 1.049.156
1.090.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 35+1
35+1		 36
36		 226,16361
229,06995		 1.080.577
1.180.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 225,93912
243,49405		 1.083.545
1.003.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik
(İÖ)		 TYT 40+1
30+1		 41
31		 225,67568
243,11028		 1.087.167
1.008.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sosyal Güvenlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 222,16644
215,57622		 1.134.186
1.360.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 222,13810
238,28089		 1.134.546
1.065.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 70+2
70+2		 72
72		 221,41327
230,47912		 1.144.478
1.162.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 70+2
70+2		 72
72		 221,25572
227,62370		 1.146.494
1.198.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 55+2
55+2		 57
57		 220,69925
233,45900		 1.154.059
1.124.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 220,13897
226,29714		 1.161.545
1.216.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim-Ücretli)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 219,04366
220,08070		 1.176.153
1.299.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 218,61583
226,76744		 1.181.885
1.210.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 E-Ticaret ve Pazarlama TYT 35+1
 36
 218,57122
 1.182.503
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 65+2
60+2		 67
62		 215,88755
230,01293		 1.218.214
1.168.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik
(İÖ)		 TYT 50+2
30+1		 52
31		 214,95442
231,90758		 1.231.023
1.144.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 214,50473
226,62426		 1.237.128
1.212.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 214,48865
225,65711		 1.237.369
1.224.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40+1
25+1		 41
26		 213,43219
223,70828		 1.252.266
1.250.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 35+1
35+1		 36
36		 211,38723
229,29628		 1.280.946
1.177.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 52
52		 211,12986
216,46427		 1.284.706
1.347.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 41
31		 210,70910
213,28567		 1.290.809
1.391.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 210,35911
219,30417		 1.295.919
1.310.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,01757
219,01620		 1.315.689
1.313.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 45+2
45+2		 47
47		 208,72901
209,11087		 1.320.011
1.449.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2
70+2		 62
72		 208,34527
224,59680		 1.325.756
1.239.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 205,66430
219,88479		 1.366.394
1.302.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 60+2
45+2		 62
47		 204,58594
225,95270		 1.382.901
1.221.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70+2
70+2		 72
72		 203,31524
212,03031		 1.402.313
1.408.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 202,77664
221,93725		 1.410.555
1.274.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 201,03207
214,14682		 1.437.429
1.379.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1
40+1		 41
41		 200,35812
200,59494		 1.447.769
1.570.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 40+1
40+1		 41
41		 199,44845
215,28456		 1.461.784
1.363.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
80+2		 82
82		 196,95666
209,20691		 1.498.948
1.447.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 196,79760
207,40448		 1.501.162
1.473.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 45+2
45+2		 47
47		 195,56035
205,46856		 1.518.386
1.501.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40+1
35+1		 41
36		 195,49758
218,78164		 1.519.231
1.317.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 194,62472
199,07072		 1.530.702
1.592.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 35+1
35+1		 36
36		 193,07754
206,88502		 1.549.892
1.480.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50+2
50+2		 52
52		 192,33248
207,38934		 1.558.442
1.473.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55+2
55+2		 57
57		 190,77022
201,73450		 1.574.612
1.554.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25+1
20+1		 26
21		 188,58449
201,48365		 1.592.599
1.558.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 30+1
25+1		 9
23		 Dolmadı
 1.600.246
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2
 69
 Dolmadı
 1.620.276
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60+2
60+2		 15
56		 Dolmadı
 1.610.467
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 40+1
40+1		 16
40		 Dolmadı
 1.611.051
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 28
31		 Dolmadı
199,95275		 1.626.179
1.580.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 29
31		 Dolmadı
196,25949		 1.597.083
1.630.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halıcılık ve Kilimcilik TYT 50+2
50+2		 50
52		 Dolmadı
192,69394		 1.626.644
1.673.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30+1
 15
 Dolmadı
 1.607.998
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İkram Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 9
41		 Dolmadı
188,27870		 1.618.605
1.712.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 30+1
30+1		 27
31		 Dolmadı
198,12156		 1.606.261
1.605.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 40+1
30+1		 18
31		 Dolmadı
187,71936		 1.618.683
1.716.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 40+1
40+1		 38
41		 Dolmadı
194,74273		 1.626.816
1.650.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 60+2
50+2		 24
52		 Dolmadı
192,92590		 1.611.346
1.671.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 30+1
30+1		 22
31		 Dolmadı
196,44162		 1.586.959
1.628.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 60+2
60+2		 36
61		 Dolmadı
 1.622.832
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
 0
 Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 25
31		 Dolmadı
189,03532		 1.621.604
1.707.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 50
52		 Dolmadı
187,84804		 1.618.690
1.715.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Araban Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Organik Tarım TYT 25+1
20+1		 6
17		 Dolmadı
 1.374.564
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Organik Tarım TYT 25+1
30+1		 12
16		 Dolmadı
 1.617.689
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Organik Tarım TYT 30+1
30+1		 15
30		 Dolmadı
 1.617.789
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nurdağı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 25+1
20+1		 8
9		 Dolmadı
 1.621.607
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30+1
30+1		 27
31		 Dolmadı
203,11189		 1.616.392
1.534.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tekstil ve Halı Makineleri TYT 30+1
30+1		 29
31		 Dolmadı
193,74806		 1.616.980
1.662.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nurdağı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25+1
25+1		 11
9		 Dolmadı
 1.578.771
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 70+2
70+2		 68
72		 Dolmadı
198,08575		 1.620.614
1.606.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 2
20		 Dolmadı
 1.613.188
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