Gaziantep’de acı motosiklet kazası: Belediye işçisi kurtarılamadı!

Kaza, 4 Mart'ta İslahiye-Nurdağı kara yolu üzerindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İslahiye Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Turgut Çalışkan'ın kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Çalışkan, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çalışkan, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Çalışkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeşilyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.