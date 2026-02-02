Gaziantep’de sokak ortasında öldüresiye dayak: Cani eşin yaşattıklarını böyle anlattı! ‘Taşla yüzüme defalarca…’

Kan donduran olay, 27 Ocak günü Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz (26), 9 yıldır evli olduğu kocası F.Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı nedeniyle boşanmak başvurmuş kocası ise şikayetinden vazgeçmesini istemişti. Daha sonrasında ise F.Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etmiş ve yüzü gözü kanlar içerisinde kalan, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan talihsiz kadın, ağır yaralanmıştı.

YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI HASTA YATAĞINDA ANLATTI

Yaşanan olayın ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Yavuz'un tedavisi bir haftadır devam ediyor. Talihsiz kadın, yaşadığı dehşet anlarını hasta yatağında anlatarak F.Y.'nin en ağır cezayı almasını istedi. Nazlı Yavuz, "Eşimle bundan 3 ay önce tartışmıştım ve şikayetçi olmuştum. Daha sonra bir süre kadın sığınma evinde kaldım 3 çocuğumla birlikte. Eşim o süreçte çok ısrarcı oldu ve 'bir daha eskisi gibi olmayacağım, seni dövmeyeceğim' deyince benim de başka çarem olmadığı için geri döndüm ona. Eve dönünce bana sürekli baskı şikayetimi geri çekmem için baskı yaptı" dedi.