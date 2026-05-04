Gaziantep’i “Süper Hücre” vurdu: Milyonlarca liralık hasar var

Süper hücre nedeniyle Gaziantep merkezde 39 okul ile 100'e yakın binanın çatılarında ciddi hasarlar oluştu. Bir hastanenin dış cephe kaplamaları sökülerek onlarca işyeri ve araca hasar verdi. İl genelinde bina araçlardaki hasar milyonlarca lirayı geçerken fıstık bahçelerinde yapılacak hasar tespiti ile felaketin boyutu tam olarak netleşecek.

Hasar alan okullarda inceleme yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, meteorolojik uyarıların vaktinde yapılması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Genel olarak hazırlıydık ama büyük bir tabiat olayıyla karşı karşıya kaldık. 14 yaralımız var. Sadece biri orta düzeyde, diğerleri hafif yaralanmalar. Yağmur, dolu, fırtına ve hortum bir arada yaşandı. 39 okulumuzun çatılarında hasar oluştu. 100'e yakın binada çatı ve benzeri sorunlar var. Merkezde çok sayıda ağaç devrildi. Tarım alanlarımızda ciddi anlamda etkilenen bölgeler var. Özellikle Nizip, Karkamış ve Şahinbey bölgesinde yoğun bir etkilenme var. Diğer ilçelerimiz de etkilendi ama bu 3 ilçemizdeki etki daha fazla. Kırsalımızda da etkilenen mahallelerimiz var. Örneğin yıkılan minarelerimiz var. Hasar gören camilerimiz var. Hasar gören okul, cami ve diğer kamu binalarımın bakım ve onarımını hızlı bir şekilde yapacağız. Okullarda çocuklarımız psikolojisini de düşünerek 1 günlük tatil kararı verdik. İdarecilerimiz okullarda gerekli incelemeyi yaptı, biz de ilk andan itibaren okullarda ve sahada incelemelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kısa sürede metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşmesi nedeniyle şehrin ana tahliye hatlarından biri olan Alleben Deresi'nde yer yer taşkınlar meydana geldiği ve bazı bazı mahallelerde sel baskınları yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "Afetin ilk anından itibaren belediyemiz tüm birimleriyle sahaya inerek koordineli bir müdahale süreci başlattı. Önceden hazırlanan afet yönetimi ve dirençli şehir planları doğrultusunda 550 personel ve 180 araçla sahada görev alan ekipler, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor" denildi. Meteorolojik tahminlerin üzerine çıkan tablo, Gaziantep'in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendiriliyor.