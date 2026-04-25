Gaziantep'te acı kaza: Otomobil TIR’a arkadan çarptı! Baba-oğul öldü...

Gaziantep-Nizip karayolunun Çaybaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İbrahim Açıkgöz idaresindeki otomobil, Hasan Ö.'nün kullanıldığı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü İbrahim Açıkgöz (50) ile oğulları Ahmet (20) ve Baran Açıkgöz (14) ağır yaralandı.
BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet ve Baran Açıkgöz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim ile Ahmet Açıkgöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baran Açıkgöz'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamlarını yitiren baba-oğulun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından TIR sürücüsü Hasan Ö. gözaltına alındı.