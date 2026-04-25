Gaziantep'te acı kaza: Otomobil TIR’a arkadan çarptı! Baba-oğul öldü...

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet ve Baran Açıkgöz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim ile Ahmet Açıkgöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baran Açıkgöz'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamlarını yitiren baba-oğulun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından TIR sürücüsü Hasan Ö. gözaltına alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör