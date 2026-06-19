Gaziantep’te acı olay! Çocuğuyla birlikte 8. kattan atladı!

Şahinbey ilçesinin Akkent Mahallesi 134012 Nolu Cadde üzerindeki bir sitede meydana gelen olayda, iddiaya göre Zeliha B. (29) 4 yaşındaki oğlu A.B'yi de kucağına alarak 8. kattan aşağı atladı. Genç kadın ve çocuğunu kanlar içinde yerde görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedavi altına alınan oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Zeliha B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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