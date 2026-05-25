Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te acı olay: Fark etmeden çarptı: 1.5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 12:59

Gaziantep'te acı olay: Fark etmeden çarptı: 1.5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti!

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde evinin bahçesinde aracıyla geri manevra yapan dede S.V.A., arkasında bulunan 1,5 yaşındaki torunu Naime Avcı'yı fark etmeyerek çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Naime toprağa verilirken, gözaltına alınan dede ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHA Yaşam
Gaziantep’te acı olay: Fark etmeden çarptı: 1.5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi kırsal Aşağıkekliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dede S.V.A. evinin bahçesinde aracındaki malzemeleri indirdikten sonra aracını geri almak isterken, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki torunu Naime Avcı'yı fark etmeyerek çarptı. Aracın altında kalan bebek ağır yaralanırken durumu fark eden dede ve diğer aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

1,5 YAŞINDAKİ KÜÇÜK NAİME HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 1,5 yaşındaki küçük Naime'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Aşağıkekliktepe Mahallesi'nde defnedildi. Olay sonrası gözaltına alınan dede S.V.A., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te acı olay: Fark etmeden çarptı: 1.5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA