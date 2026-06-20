Gaziantep’te acı olay! Sınava giderken kazada öldü

Karkamış ilçesinin kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Fatih İnal (19) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı. Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen ve akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal ile araçtaki diğer öğrenci Ahmet İnal (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Fatih İnal, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Fatih İnal'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.