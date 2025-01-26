Gaziantep’te ağabey dehşeti: Kız kardeşlerini mermi yağmuruna tuttu

Şehitkamil ilçesinin Eyüp Sultan mahallesi 21017 nolu sokakta meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Suriye uyruklu 17 yaşındaki Şahade Şıh El İ., ailesi tarafından istemediği bir kişi evlendirilmek istendi. Koca adayını istemeyen genç kızı bu evliliğe ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Durumu öğrenen genç kızın ağabeyi eve gelerek 3 kız kardeşine silahla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Hale ile ablası 28 yaşındaki ablası Meryem olayda yararlanırken, Şahade ise şans eseri kurtuldu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Hale ve omzundan yaralanan ablasını ambulansla hastaneye kaldırdı. Anka Hastanesine kaldırılan Hale Şıh El İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan zanlı Muhammed Şıh El İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının asıl hedefi olan ve şans eseri ölümden kurtulan Şahade Şıh El İsmail'in polise verdiği ifadede, eve gelen ağabeyi Muhammed'in içeri girer girmez, "Senin erkek arkadaşın mı var?" diyerek tabancayla kendilerine ateş açtığını, silahında mermi kalmyayınca da evden çıkarak kaçtığını söylediği öğrenildi.