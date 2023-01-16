Gaziantep’te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Akraba olan iki ailenin fertleri taziye çıkışında da tartışmayı sürdürünce olaya silahlar karıştı. Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (57) ve Kenan Kıranşal (38) hayatını kaybederken Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise yaralandı.