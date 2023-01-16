Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 16.1.2023 23:25 Son Güncelleme: 16.1.2023 23:26

Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahalles'inde meydana gelen olayda kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan Çeliktop ve Kıranşal aileleri bir yakınlarının aynı mahalledeki taziyesinde tartıştı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Akraba olan iki ailenin fertleri taziye çıkışında da tartışmayı sürdürünce olaya silahlar karıştı. Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (57) ve Kenan Kıranşal (38) hayatını kaybederken Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise yaralandı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yaralılar ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA