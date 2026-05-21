Gaziantep’te alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı!

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi 59 Nolu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçla dükkanın önüne gelen Mehmet Y. (38) ile Ferhat Y. (36), dükkan önünde oturan Mürsel D.'ye (30) ateş açtı. Silahlı saldırıya karşılık veren ve mermilerin hedefi olan Mürsel D. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.



SİLAHLI KAVGA KAMERADA



Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mürsel D.'nin dükkan önünde oturduğu sırada otomobilin yaklaşması ve ardından yaşanan silahlı saldırı anları yer aldı. Olay sonrası şüphelilerden birinin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör