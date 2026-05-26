Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Gaziantep bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:47

Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Gaziantep bayram namazı saati

2026 Kurban Bayramı heyecanı başlarken, Gaziantep bayram namazı saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, merakla beklenen dini takvimi güncelleyerek il il ibadet vakitlerini paylaştı. Kent sakinleri, Gaziantep bayram namazı vaktine göre bayram sabahı camilere akın edecek.

Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Gaziantep bayram namazı saati
  • ABONE OL

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek günlerden birine daha kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek ve bayram coşkusunu paylaşmak isteyen inananlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saf tutacak. Diyanet, bu yıl Gaziantep genelinde namazın tam olarak ne zaman eda edileceğini resmen duyurdu.

GAZİANTEP'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı namazı Gaziantep'te 05:47 olarak belirlendi.

27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı kılınacak olan bu mübarek namaz için kentteki tüm camilerde hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı.

COĞRAFİ KONUMUN NAMAZ VAKİTLERİNE ETKİSİ NELERDİR?

İslam fıkhına göre bayram namazlarının vakti, güneşin doğuşunun üzerinden yaklaşık 45 ila 50 dakikalık bir sürenin geçmesiyle yani kerahat vaktinin çıkışıyla başlar. Türkiye'nin doğusundan batısına doğru güneşin doğuş saatleri farklılık gösterdiği için Gaziantep'teki ibadet vakti de batı illerine göre daha erken gerçekleşmektedir.

ADIM ADIM CEMAATLE BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Yılda sadece iki kez kılınması nedeniyle bayram namazının niyet ve tekbir aşamaları vatandaşlar tarafından sıklıkla karıştırılabilmektedir. İki rekattan oluşan bu ibadette ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Sübhaneke duasının ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa fazladan zait tekbiri alınır. İkinci rekatta ise rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 ek tekbir alınır ve dördüncü tekbirle rükuya eğilinir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Gaziantep bayram namazı saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA