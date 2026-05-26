Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Gaziantep bayram namazı saati

ADIM ADIM CEMAATLE BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Yılda sadece iki kez kılınması nedeniyle bayram namazının niyet ve tekbir aşamaları vatandaşlar tarafından sıklıkla karıştırılabilmektedir. İki rekattan oluşan bu ibadette ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Sübhaneke duasının ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa fazladan zait tekbiri alınır. İkinci rekatta ise rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 ek tekbir alınır ve dördüncü tekbirle rükuya eğilinir.

