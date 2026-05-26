Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Gaziantep bayram namazı saati

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek günlerden birine daha kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek ve bayram coşkusunu paylaşmak isteyen inananlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saf tutacak. Diyanet, bu yıl Gaziantep genelinde namazın tam olarak ne zaman eda edileceğini resmen duyurdu.
27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı kılınacak olan bu mübarek namaz için kentteki tüm camilerde hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı.
İslam fıkhına göre bayram namazlarının vakti, güneşin doğuşunun üzerinden yaklaşık 45 ila 50 dakikalık bir sürenin geçmesiyle yani kerahat vaktinin çıkışıyla başlar. Türkiye'nin doğusundan batısına doğru güneşin doğuş saatleri farklılık gösterdiği için Gaziantep'teki ibadet vakti de batı illerine göre daha erken gerçekleşmektedir.
Yılda sadece iki kez kılınması nedeniyle bayram namazının niyet ve tekbir aşamaları vatandaşlar tarafından sıklıkla karıştırılabilmektedir. İki rekattan oluşan bu ibadette ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Sübhaneke duasının ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa fazladan zait tekbiri alınır. İkinci rekatta ise rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 ek tekbir alınır ve dördüncü tekbirle rükuya eğilinir.