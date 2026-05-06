Gaziantep'te can pazarı! Okul servisine tren çarptı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 14:06

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada yürekler ağza geldi. Hemzemin geçitten geçen öğrenci servisine tren çarptı. Çarpışmada yaralanan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

Kaza, İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkbahçe Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Fatih Ö. idaresindeki 27 S 7133 plakalı öğrenci servisine hemzemin geçitten geçerken tren çarptı.

13 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çarpma sonrası içerisinde 13 öğrencinin bulunduğu öğrenci servisi, yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, kazada hafif yaralanan 13 öğrenciyi ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki vatandaşlar ise hemzemin geçit için uyarı levhası bulunmadığını belirterek önlem alınmasını istedi.

