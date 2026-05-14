Gaziantep’te çiçek hırsızlığı cinayetinde yeni gelişme! Sanık o anları anlattı: Nasıl kardeşimi şikayet edersin!





"AYIRMAK İSTEDİM AMA ELLERİNDE SİLAH OLDUĞU İÇİN YAKLAŞAMADIM"



Sanık Talat İ. savunmasının devamında, "Volkan, Cuma'ya senle tuzumuz ekmeğimiz var keşke şikayet etmeden önce bana söyleseydin dedi. Cuma'da kendisine sen tuz ekmek bilmeyen bir adamsın, böyle bir olayda benim kardeşim de olsa ben şikayet ederdim dedi. Volkan bir anda sinirlendi önündeki bardağa vurdu. Bardak devrildi. Bu olaydan sonra Cuma'da masanın altında tüfek çıkardı. Korkutmak amaçlı çık lan dışarı dedi. Ben yine yapmayın dedim. Bana sen geç kenara dedi. Sen karışma dediler. Daha sonra Volkan dışarıya çıktı. Volkan'ın yanında Hüseyin T. vardı. Onun yanında da Cuma vardı. Cuma'nın elinde tüfek vardı. En son ben dışarıya çıktım. Ben dışarıya çıktığımda Volkan ve Cuma karşı karşıyaydı. Ben Volkan'ın da elinde silah gördüm. İkisi birbirine silah doğrultmuşlardı. İtişerek ilerliyorlardı. Ben silahı görünce biraz geri çekildim. Daha sonra Hüseyin ve Cuma sen bizim mekanımıza nasıl silahla gelirsin dediler. Ben bağırarak yapmayın dedim. Ayırmak istedim ama ellerinde silah olduğu için yaklaşamadım. Silah bir o tarafa bir bu tarafa dönüyordu. Bu nedenle yanlarına yaklaşamıyordum. Hüseyin de bana çekil lan sen kenara diye bana bağırdı. Volkan'la Cuma birbirine yakındı. Hüseyin'de onlara yakındı. Sanki silahı tutmaya çalışıyorlardı. O sırada bir silah sesi patladı. Ben uzaklaştığım için göremedim ancak gelen ses tabanca sesi gibiydi. Ben o sırada arabaların arkasındaydım. Sonra tekrar aralamak için yanlarına doğru gittim. Ben yanlarına giderken 2 el tüfek sesi geldi. Ondan sonra ben aracıma doğru yöneldim. Bu silah sesleri gelirken ben olayı görmedim. Kim kime ateş etti veya nasıl silahlar ateş aldı. Ben göremedim. Ben o sırada tir tir titriyordum. Bayağı korkmuştum. Kendi aracıma doğru yöneldim. Aracıma geldim. Orada Cuma'nın babası Abdullah A. karşılaştım. Onun da elinde büyük bir tüfek vardı. Ancak bu tüfek Cuma'nın elindeki tüfeğe benziyordu. Abdullah A. bana doğru yönelmedi. Benim arkama doğru baktı. Ben de o sırada karşı yola doğru kaçtım. Ben orada polisi aradım. Burada silahlı çatışma var dedim. Onlar da bana ihbar geldi ekip yolladık dediler. Sonra ben korkup yan tarafta bulunan Şelale Parka gittim ve oraya oturdum. Elim ayağım titriyordu. Ben toplamda 3 el silah/tüfek sesi duydum. Başka bir silah sesi duyduğumu hatırlamıyorum. Ben panik bir haldeydim. Ben hayatımda silahlı bir ortama girmedim. Ya da görmedim. Parka geçip oturduktan sonra orada uzanıp bekliyordum. Benim kullandığım plakalı araç ruhsat sahibi olan Figen K. beni aradı. Arabanın yerinde problem var aracı çek dedi. Polisler senin numaranı istedi vereyim mi dedi. Ben de ver abla dedim. Figen Hanım kapattı. Daha sonra polisler beni aradı aracın yerinde problem var gelip aracınızı çeker misiniz dedi. Ben de ben gelmesem olur mu dedim. Polisler de hayır senin gelmen daha iyi olur dedi. Ben polis memurlarını yeniden aradım ben geliyorum dedim. Daha sonra gittim polisler beni alarak polis aracına bindirdiler. Daha sonrasında da tutuklandım. Volkan benim ortaokuldan tanıdığım bir arkadaşımdır. Volkan'la çok samimi değildik. Volkan yanıma geldiği zaman ben Volkan'ın elinde ya da üzerinde hiç silah görmedim. Volkan'ın şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ben polislere Volkan'ın gidebileceği her yeri söyledim. İlk gittiğimizde hiç kimse birbirine küfür ya da hakaret etmedi. Hatta orada çay geldi muhabbet ettiler. Volkan ve Cuma konuşurlarken ben ve Hüseyin hiç ağzımızı açmadık. Sadece sakin olmalarını söyledim. Böyle bir olayın olacağını bilsem olay yerine ne kendim giderdim ne de Volkan'ı gönderirdim. Volkan bana kardeşinin şikayet edildiğini oraya gidene kadar hiç bahsetmedi. Ben aracı Figen K. satın almıştım. Ancak aracın bir kısım borcu kaldığından dolayı devrini üzerime yapmamışlardı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimle birlikte tahliyeme karar verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.