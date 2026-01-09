Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 9.01.2026 12:01

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Kahramanmaraş’ta operasyonlar düzenlendi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK Yaşam
Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonlarda; ülkemize yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve terör eylemi planladığı değerlendirilen yabancı uyruklu A.H., F.H., H.E., F.H. ve M.H. ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve K.B.K.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli süreç sonucunda; I.E. ve M.H. ile A.H., F.H. ve F.H. isimli yabancı uyruklu şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.B.K.A. ve H.E. isimli yabancı uyruklu şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

