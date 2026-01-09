Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonlarda; ülkemize yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve terör eylemi planladığı değerlendirilen yabancı uyruklu A.H., F.H., H.E., F.H. ve M.H. ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve K.B.K.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.