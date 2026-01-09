Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonlarda; ülkemize yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve terör eylemi planladığı değerlendirilen yabancı uyruklu A.H., F.H., H.E., F.H. ve M.H. ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve K.B.K.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Adli süreç sonucunda; I.E. ve M.H. ile A.H., F.H. ve F.H. isimli yabancı uyruklu şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.B.K.A. ve H.E. isimli yabancı uyruklu şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.