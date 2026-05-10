Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Cezaevinden yeni çıkan şahıs eşini rehin aldı

Giriş Tarihi: 10.05.2026 14:31

Gaziantep Karataş'ta cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, eşini rehin alınca mahalle ayağa kalktı. Polis ekiplerinin dakikalarca süren ikna çabalarının ardından düzenlenen operasyonla rehine kurtarılırken şüpheli gözaltına alındı. İşte rehine krizinin detayları…

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden kısa süre önce çıkan ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, aynı evde yaşadığı eşini rehin aldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

POLİS DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsı ikna etmek için uzun süre çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alınırken, rehine olarak tutulan kadın ise yara almadan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla ambulansa alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
