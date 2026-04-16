Gaziantep’te dezenformasyon ve provokasyon operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ve bugün iki ilimizdeki okullarda yaşanan elim hadiseler hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden yavrularımız ve öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyor; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" dedi.



Bu süreçte farklı okul isimleri kullanılarak toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiğini belirten Vali Çeber, "Kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar, güvenlik birimlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmekte ve haklarında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmaktadır. İlimizde şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplara ilişkin 7 şahıs hakkında tespit, adli makamlara çıkarılma ve adli süreçlere başlama işlemleri yapılmıştır.

Öğrencilerimizin güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bu kapsamda okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız resmi birimlerin açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemelidir" ifadelerini kullandı.