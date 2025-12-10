Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te durdurulan kamyonette kilolarca bozuk et ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 18:33

Gaziantep’te durdurulan kamyonette kilolarca bozuk et ele geçirildi!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmalarında kilolarca bozuk et ele geçirilirken, kamyonetin şoförü etleri çöpe atmak için taşıdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ilçe çıkışında şüphelendikleri plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda kamyonetin kasasında kilolarca bozuk et ele geçirildi.

Ele geçirilen etler imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilirken kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsü emniyetteki ifadesinde bozuk etleri çöpe atmak için taşıdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bozuk etler ise imha edildi.

