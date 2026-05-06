Gaziantep'te düzenlendi: Dev kaçakçılık operasyonu! 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 6.05.2026 15:56

Gaziantep'te düzenlendi: Dev kaçakçılık operasyonu! 5 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nisan ayında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda çalışma yapıldı.

ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Şehitkâmil, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 500 paket sigara, 4 ton tütün, 680 kilo nargile kömürü, 130 kilo kaçak çay, 80 kilo nargile tütünü ve 25 adet elektrikli nargile kömürü tutuşturucusu ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

