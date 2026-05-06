Gaziantep’te düzenlendi: Dev kaçakçılık operasyonu! 5 gözaltı

ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Şehitkâmil, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 500 paket sigara, 4 ton tütün, 680 kilo nargile kömürü, 130 kilo kaçak çay, 80 kilo nargile tütünü ve 25 adet elektrikli nargile kömürü tutuşturucusu ele geçirildi.