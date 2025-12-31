Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 31.12.2025 15:58

Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüte ait kitaplar ele geçirildi.

DHA
Gaziantep’te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

34 GÖZALTI

Ekipler, DEAŞ'la bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜTE AİT KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda örgüte ait kitaplar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz