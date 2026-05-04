Gaziantep'te eğitime "Süper Hücre" arası

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "3 Mayıs 2026 Pazar günü ilimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını olayları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve ilimiz genelinde 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür.

Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İşte o okullar:

1 - Nizip Intepe İlkokulu

2 - Nizip Aşağı Bayındır İlkokulu

3 - Nizip Dazhöyük İlkokulu

4 -Nizip Gülkaya Hacı Ömer-Hacı Zeliha Delipalta ilkokulu

5 - Nizip Suboyu İlkokulu

6 - Nizip Suboyu Ortaokulu

7 - Nizip Yukarı Bayındır İlkokulu

8 - Yavuzeli Yavuz Sultan Selim Ortaokulu

9 - Yavuzeli Yavuzeli Anaokulu

10 - Şahinbey Yunus Emre Anadolu Lisesi

11- Şahinbey Beştepe ilkokulu

12-Şehitkamil Gürteks Gülşen Özkaya Anaokulu

13-Şehitkamil Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi 14 -Şehitkamil Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi 15 -Şehitkamil Emine Konukoğlu Imam Hatip Ortaokulu

16 -Şehitkamil Emine Konukoğlu Ortaokulu

17 -Şehitkamil Gazikent İlkokulu

18 -Şehitkamil Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu

19 -Şehitkamil Hacı Kasim Altunkaya İlkokulu

20 -Şehitkamil Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu

21- Şehitkamil Kürşat Tüzmen Ortaokulu

22- Şehitkamil Mozaik Ortaokulu

23-Şehitkamil Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi

24- Şehitkamil Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu

